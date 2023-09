Aragonès: “Rodalies s’ha de gestionar des de Catalunya”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat al govern espanyol el traspàs integral de Rodalies i també “corregir el dèficit fiscal crònic”. Aragonès ho ha dit durant el debat de política general al Parlament, que ha iniciat avui i que s’allargarà fins el divendres, i ha deixat clar que la millora del servei de Rodalies “passa pel traspàs integral del servei, per complir amb les inversions pendents i programades i passa per traspassar tots els recursos perquè la gestió del servei sigui efectiva“.

També ha denunciat “el maldecap quotidià” que suposa el servei i ha afirmat que “no n’hi ha prou amb disculpes i promeses d’inversions“. “Les bones paraules i les excuses no poden tapar l’evidència: el servei de Rodalies s’ha de gestionar des de Catalunya. És una demanda històrica i hem d’aconseguir que sigui ben aviat”, ha subratllat.

Aquest reclam de Pere Aragonès arriba tretze dies després de la reunió que la consellera de Territori, Ester Capella, va mantenir amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, a Madrid i que només va servir per arrencar dos acords menors per millorar el servei: duplicar les freqüències abans de finalitzar l’any a Rodalies Lleida i millorar el temps de resposta a les incidències.

Pere Aragonès, obrint el debat de política general al Parlament. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Exigeix “corregir el dèficit fiscal crònic”

Aragonès també ha fet referència als nous Pressupostos de la Generalitat per al 2024 i ha assenyalat que el gran repte és augmentar els recursos totals disponibles perquè “si no podem acompanyar millor la ciutadania en aquests moments, és en bona part per la manca de recursos, uns recursos que el nostre sistema econòmic i les bases fiscals del país produeixen, però que van a l’estat espanyol i no tornen”. En aquest sentit, ha exigit “corregir el dèficit fiscal crònic que pateix el país”, i ha qualificat de “vergonyós” que hi hagi “22.000 milions d’euros que van a l’Estat i no tornen a Catalunya. Aquest és un mal tracte que cal resoldre, que cal revertir”.

El president ha assegurat que el Govern ja “treballa” en l’elaboració dels nous comptes amb la mateixa “mentalitat” amb la que va fer els d’aquest 2023, que va acabar aprovant amb PSC i En Comú Podem. És a dir, l’Executiu prioritza negociar amb Junts, CUP, comuns i el PSC per aquest ordre. D’altra banda, ha tret pit perquè s’estan complint els pactes assolits en l’acord pressupostari i, “a dia d’avui, de les 461 mesures que incloïen els acords de pressupostos, 371 ja estan en curs i 88 d’elles ja estan finalitzades; aquestes últimes, majoritàriament dels àmbits de societat del coneixement, educació i formació professional, drets socials, model productiu i cultura”.