Alsina i Giró abandonaran el Govern si guanya el “no” a la consulta

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; i la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina; han assegurat que, en el cas que guanyi el “no” a la consulta interna de Junts, abandonaran el Govern i es mantindran com a militants. Ho han afirmat aquest dimecres en entrevistes a Rac1 i Catalunya Ràdio, respectivament, on també han defensat que cal que Junts per Catalunya es mantingui a l’executiu català per seguir treballant per la independència. La pregunta que, segons Alsina, s’ha de fer la militància és si “renunciar ens apropa o ens allunya de la independència”.

En el cas que guanyi el “no” a la consulta interna que té lloc aquest dijous i divendres, la consellera avisa que “enviarem als llibres d’història el 52%, posarem el comptador a 0 i tornarem al 2012”. Alsina diu que seria “un fracàs” que Junts surti del Govern perquè no estaria utilitzant “la principal plataforma” per fer política i que els permetria apropar-se a la independència.

En aquesta línia, Giró assegura que Junts és “un partit de govern” que vol estar a les institucions i transformar el país des del Govern, els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals. També defensa que se celebri la consulta interna perquè està convençut que el partit sortirà “reforçat” de la consulta i que “no hi haurà trencament”. Si més no, el conseller recorda que la consulta “no és contra ERC ni en contra de ningú”. “Que ningú s’equivoqui, no es tracta de renyar ERC”, ha afegit.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs / Mireia Comas

Giró discrepa de Puigneró

A l’entrevista a Rac1, Giró ha remarcat que no sap com s’ha arribat fins aquest punt. A més, ha comentat que està en desacord amb l’exvicepresident Jordi Puigneró i no creu que ERC els vulgui fora del Govern. De fet, el conseller afirma que serà una “greu equivocació” si, finalment, la decisió és marxar de l’executiu. Però no només per Junts, també per ERC: “Com ho farà per governar amb 33 diputats?”, es pregunta Giró.

Alsina no podrà votar a la consulta

La consellera es va fer militant de Junts el dilluns amb l’objectiu de fer campanya pel “sí” a la continuïtat al Govern, però no podrà votar a la consulta perquè es requereix un mínim de sis mesos. Preguntada per la qüestió de confiança a Aragonès proposada per Junts durant el debat de política general i que ha fet esclatar les tensions entre ERC i Junts, Alsina defensa que només unes poques persones del partit sabien que es plantejaria. “Si ho hagués sabut, m’hi hauria oposat”, afirma.

Alsina continua fent campanya perquè la militància voti a favor de continuar al Govern, però, fent “autocrítica”, si finalment Junts es manté a l’executiu caldrà fer “un replantejament de com és millor la cultura de coalició i com, des de Junts, la fem valdre”.

Cervera votarà “sí” en aquest Govern i Canadell demana eleccions

La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera; i el diputat de Junts Joan Canadell, han anunciat aquest dimecres quin serà el seu vot a la consulta interna. Per una banda, Cervera ha defensat en una piulada a Twitter que, des de dins del Govern, “és més útil per aconseguir la independència” i, per tant, es mostra a favor de continuar formant part de l’executiu.

Per la seva banda, Canadell demana que la formació surti del Govern i exigeix la convocatòria d’eleccions “com més aviat millor”. En una entrevista al diari Ara, el diputat ja afirmat que “Junts ha perdut credibilitat” en l’últim any i mig perquè no han “donat les passes per culminar la independència”. De fet, assegura que s’ha anat enrere.