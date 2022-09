6 empreses catalanes, beneficiàries del Perte per a la salut d’avantguarda

Sis empreses catalanes es troben entre les beneficiàries del Perte per a la salut d’avantguarda, valorat en 11 milions d’euros. Ho ha donat a conèixer aquest dilluns el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme amb la publicació de la resolució provisional del Perte. En total, 17 empreses estan incloses en aquesta llista, entre les quals apareixen les catalanes Sincrofarm, Txia Finising, Urquima, Medichem, Vecmedical Spain i D Denginy Biorem.

Catalunya és la comunitat autònoma més beneficiada per la línia d’ajudes a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic, seguida de Castella i Lleó -amb 4 empreses- i el País Basc -amb 3 empreses-. El govern espanyol ha detallat que la convocatòria va rebre un total de 26 sol·licituds per part de 24 empreses, de les quals se n’han seleccionat 17.

La llista publicada aquest dilluns és la resolució provisional, de manera que les empreses hi poden fer al·legacions. Passat aquest període, el ministeri d’Indústria publicarà la proposta definitiva d’ajudes.

Les propostes per a les empreses catalanes

Per a Sincrofarm, que rebria un ajut d’113.694 euros, es proposa subvencionar la digitalització de la planta productiva, ubicada a Cornellà de Llobregat.

Pel que fa a Texia Finishing, el ministeri planteja destinar les ajudes a un projecte d’innovació en el disseny i producció de mascaretes quirúrgiques sostenibles i biodegradables per l’ús hospitalari. Segons la resolució, la farmacèutica va demanar 258.250 euros, dels quals se’n proposa adjudicar 57.050 euros.

A Urquimia, el govern espanyol aposta per reduir l’impacte mediambiental associat al procés productiu de la planta de Sant Fost de Campsentelles. Així mateix, a Medichem, la resolució proposa reduir els residus i els elements contaminants de la planta de Celrà.

En relació amb Vecmedical, la resolució proposa subvencionar un sistema d’automatització de rentats per pacients amb patologies urològiques. I, per últim, a D Denginy Biorem, el ministeri d’Indústria aposta per subvencionar el projecte “Cell4DPharmaFab”, que consisteix a dissenyar una solució automatitzada, robotitzada i digitalitzada per la industrialització de la fabricació de teixits i òrgans en la indústria farmacèutica.