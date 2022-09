Festival Som Benestar: trobades holístiques per a la ment i el cos a la Costa Brava

I si aprendre a gaudir del silenci, escoltar el propi cos, descobrir com alimentar-nos millor i meditar i connectar-nos amb la natura fos la millor manera de fer turisme? Aquesta opció ja és una realitat. Es diu Festival Som Benestar i se celebra a Caldes de Malavella, a tocar de la Costa Brava, entre el 15 i el 18 de setembre. No és casualitat que aquestes trobades hagin sorgit en aquesta terra, amb llarga tradició termal i terapèutica. Per això s’hi ha creat el Club de Salut i Benestar de la Costa Brava i el Pirineu, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. Aquest club compta actualment amb una trentena d’associats, entre els quals hi ha spas, centres de benestar i allotjaments per a retirs, i també una notable oferta d’empreses que proposen activitats de meditació, ioga i cuina saludable.

Cares populars en xerrades i activitats del festival

Amb aquests ingredients es llança el Festival Som Benestar, trobades holístiques per al cos, la ment i l’ànima que es faran a l’Hotel Camiral a PGA Catalunya Golf and Wellness de Caldes de Malavella, tot i que algunes activitats del cap de setmana –17 i 18 de setembre– tindran com a escenari Empúries o el Barri Vell de Girona. Les activitats són dirigides per empreses i personalitats majoritàriament de les comarques gironines o que hi tenen algun vincle, tot i que també hi ha ponents que s’hi desplacen especialment per a l’ocasió.

I no hi ha falten cares especialment populars, com ara l’escriptor i periodista garrotxí Gaspar Hernàndez, que fa anys que condueix amb èxit el programa L’ofici de viure a TV3 i Catalunya Ràdio i que farà una xerrada titulada La pau interior. També hi intervindran l’actriu Cristina Brondo –se l’ha vist la darrera temporada de la sèrie Com si fos ahir, de TV3–, que paral·lelament a la seva carrera als escenaris i als platós és una autèntica experta en dieta macrobiòtica, una de les úniques dietes que té en compte les emocions i les relaciona directament amb allò que mengem. Brondo farà dins del Festival Som Benestar una xerrada sobre les bases d’aquesta ancestral filosofia i de com incorporar-la a la nostra vida per aconseguir millores en la salut física i mental. També resultarà molt familiar per als assistents Núria Coll, la CEO de la plataforma i projecte Etselquemenges, una presència habitual als mitjans de comunicació, que explicarà com és d’important tenir un entorn saludable, que la família i els amics siguin còmplices del projecte de vida saludable i no elements distorsionadors.

Taula rodona sobre natura i silenci

Una de les activitats destacades que s’ofereixen dins del Festival Som Benestar és la taula rodona Natura i silenci, que es fa dijous 15 de setembre. L’objectiu d’aquesta activitat serà la divulgació del valor del silenci i la natura per coneixements, eines i experiències al voltant d’aquests dos conceptes i també idees i propostes per convertir-los en recursos per utilitzar en el disseny de la creació d’experiències, activitats i projectes en l’àmbit turístic.

Les disciplines per combina exercici amb escolta del propi cos seran presents al Festival Som Benestar / Javi Cabrera / Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Els ponents seran Joan Carles Espejo, professor de mindfulness, ioga i taitxí, amant de la natura i col·laborador en diferents universitats i centres, Javier García Campayo, metge psiquiatre, professor titular a la Facultat de Medicina de la Universitat de Saragossa i director del

màster de Mindfulness de la Universitat de Saragossa, i Víctor Martin, especialista en creació d’experiències a la natura per a corporacions.

El moderador del col·loqui serà Edgar Tarrés, cofundador de l’Institut del Silenci i especialista en disseny d’experiències de benestar i programes formatius per a corporacions.

El ioga i les seves disciplines, la meditació i l’alimentació saludable

Però les activitats que es podran trobar al Festival Som Benestar seran moltes més, com ara diverses sessions i masterclasses de ioga amb les seves diverses disciplines, àpats saludables, tallers de cuina i nutrició, sessions de meditació i tallers de respiració. També hi ha al programa altres propostes que segurament et sorprendran, com per exemple un taller de lectura d’etiquetes alimentàries, una altra d’autocura facial amb cosmètic Ringana i una de titulada Sunrise mindfuleating, que es farà a l’hora de la sortia del sol en un escenari tan especial com el jaciment arqueològic d’Empúries.

L’alimentació saludable és un dels principals eixos del Festival Som Benestar / Javi Cabrera / Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Com fer les reserves i la compra d’entrades

Per poder assistir a les activitats del Festival Som Benestar, es pot fer una reserva a la web de l’organització i es pot optar per entrades per a un dia o per a dos dies. El preu és de 75 euros per un dia i de 125 euro si es contracten els dos dies principals, 15 i 16 de setembre. El preu inclou les activitats de la jornada, l’esmorzar i el dinar, infusions durant la jornada i transport a primera hora del matí i última hora del dia

des de Caldes de Malavella (Hotel Vichy Catalan) i des d’un punt proper a l’Hotel Ciutat de Girona a concretar. Caldrà reservar prèviament enviant mail a l’organització. Si es vol passar la nit, per tant, es pot reservar allotjament en un d’aquests dels dos establiments hotelers des d’on es trobarà transport fins a l’escenari de les activitats.

Activitats complementàries del cap de setmana pel territori

A banda, es poden comprar entrades per a les activitats soltes del cap de setmana, 17 i 18 de setembre. Les reserves s’han de fer a les adreces dels organitzadors de cada activitats, que trobareu en el programa del Festival Som Benestar, clicant aquí.

Dissabte 17 / 8:00 h, masterclass de ioga al Barri Vell de Girona . Amb Happyyoga Girona. I seguidament esmorzar saludable a càrrec de Mathias Hespe de l’Espai Cuinar Sa de Girona i amb la possibilitat d’acabar amb una experiència a l’spa Aqva Banys Romans. Lloc: plaça dels Jurats. Preu: 20 € masterclass + brunch.

. Amb Happyyoga Girona. I seguidament esmorzar saludable a càrrec de Mathias Hespe de l’Espai Cuinar Sa de Girona i amb la possibilitat d’acabar amb una experiència a l’spa Aqva Banys Romans. Lloc: plaça dels Jurats. Preu: 20 € masterclass + brunch. Dissabte 17 / 8:00 h , Tai Chi & Brunch a la cala Sa Boadella, de Lloret de Mar . Places per a 20 persones. Preu: 10 €/persona (brunch inclòs en el preu). El Tai Chi és un art marcial d’origen xinès. Es podria traduir com “màxim equilibri del cos i la ment”. En aquest cas, la pràctica es farà farem en plena natura i en un entorn tan meravellós com és la platja de Sa Boadella, on el contacte amb la sorra ens farà gaudir, encara més, dels beneficis del Tai Chi.

, Tai Chi & Brunch a la . Places per a 20 persones. Preu: 10 €/persona (brunch inclòs en el preu). El Tai Chi és un art marcial d’origen xinès. Es podria traduir com “màxim equilibri del cos i la ment”. En aquest cas, la pràctica es farà farem en plena natura i en un entorn tan meravellós com és la platja de Sa Boadella, on el contacte amb la sorra ens farà gaudir, encara més, dels beneficis del Tai Chi. Dissabte 17 / 11:00 h., Mindful eating en companyia. Matthias Hespe, des de l’EspaiCuinarSa, ofereix l’oportunitat de participar en una experiència de mindful cooking: cuinarem interaccionant, compartint experiències i idees. Tallers són 100 % participatius: es cuina i després els participants es mengen la seva creació, amb una copa de vi ecològic. Lloc: EspaiCuinarSa, Girona. Aforament: Places limitades a 8 participants. Preu: 40 €/persona.

Matthias Hespe, des de l’EspaiCuinarSa, ofereix l’oportunitat de participar en una experiència de mindful cooking: cuinarem interaccionant, compartint experiències i idees. Tallers són 100 % participatius: es cuina i després els participants es mengen la seva creació, amb una copa de vi ecològic. Lloc: EspaiCuinarSa, Girona. Aforament: Places limitades a 8 participants. Preu: 40 €/persona. Dissabte 17 / 8:00 h, Atura’t i respira. Ioga i bosc a Mas Pineda amb la Sandra i la Laia. Lloc: Mas Pineda Oix (Garrotxa). Preu: 29€/persona.

Ioga i bosc a Mas Pineda amb la Sandra i la Laia. Lloc: Mas Pineda Oix (Garrotxa). Preu: 29€/persona. Diumenge 18 / 7:00 h, Meditació, Sunrise mindful eating . Sessió de mindfulness a la sortida del sol per gaudir dels colors, les textures i els silencis del mar, que seran un regal per als sentits. Seguirà un esmorzar saludable amb experiència de mindfuleating. Lloc: jaciment Empúries. Preu: 20 €/persona.

. Sessió de mindfulness a la sortida del sol per gaudir dels colors, les textures i els silencis del mar, que seran un regal per als sentits. Seguirà un esmorzar saludable amb experiència de mindfuleating. Lloc: jaciment Empúries. Preu: 20 €/persona. Diumenge 18 / 11:00 h, taller Cuinem silvestre , a Girona. Per descobrir els usos culinaris i medicinals de plantes i flors

, a Girona. Per descobrir els usos culinaris i medicinals de plantes i flors silvestres comestibles i elaboració de receptes vegetarianes. Lloc: Montjuïc Hotel B&B. Preu: 45 €/persona.