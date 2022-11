El repte de la banca en línia: atendre les necessitats de la gent gran

Un dels principals avantatges de la digitalització, en el cas de la banca, és la millora en l’experiència de l’usuari, basant-se en els interessos reals dels clients, i l’eficiència dels processos. També permet a moltes persones que no tenen a prop una oficina bancària operar fàcilment sense necessitat de desplaçaments innecessaris. De fet, en alguns països ha suposat la inclusió financera d’individus que no estaven bancaritzats i que, gràcies a l’acceleració de la transformació digital de les entitats arran de la pandèmia de la covid-19, han pogut accedir finalment als serveis financers.

No obstant això, encara hi ha un buit quan ens referim a l’atenció financera per a grups de persones d’edats avançades. A Espanya existeix una bretxa digital que indubtablement afecta especialment la gent gran i que els condueix a un cert grau d’aïllament davant alguns assumptes administratius o bancaris. Irònic si pensem que, com comentàvem, un dels principals beneficis de la digitalització és la capacitat d’aconseguir a un públic molt més ampli i impactar sobre el mateix.

La gent gran té la capacitat i l’habilitat per a fer ús de les diferents eines digitals que ofereix la banca, no obstant això, en moltes ocasions aquestes eines no estan pensades per a ells. Com a conseqüència, existeix una oportunitat pel que fa a les aplicacions desenvolupades per a la tercera edat, una tecnologia creada de manera senzilla i intuïtiva, adaptada a les seves característiques, necessitats i maneres de pensar, que els permeti unir-se i sumar-se a la transformació de la banca.

Els adults majors de 74 anys a Espanya són un públic objectiu que ronda els 5 milions de persones actualment, segons l’INE. Un grup especialment interessant si tenim en compte que un 20,6% d’aquests va accedir a internet diàriament en 2021. Per tant, pot considerar-se un mercat potencial en continu creixement per al qual és necessària la combinació de tecnologia i usabilitat, pel fet que la seva possibilitat de mobilitat o la facilitat de desplaçament poden veure’s minvades. La digitalització ben aplicada pot ser una solució molt pràctica perquè aquesta part de la població pugui fer operacions financeres de tota mena: des de pagar rebuts de subministraments bàsics fins a fer compres, transferències, consultar moviments (ingressos, inversions), contractar serveis, etc.

Per tant, hem de plantejar-nos com podem aconseguir que la gent gran pugui accedir fàcilment a serveis bancaris digitals i operar sense dificultat. Un dels grans aliats per a aconseguir-ho és la ludificació, és a dir, la utilització de mecàniques de joc en contextos no lúdics. Aquesta permet incrementar la utilització de productes, serveis o aplicacions gràcies a la inclusió d’elements que dinamitzin i facilitin l’experiència d’usuari d’aquest grup de persones. En aquest sentit, la tecnologia pot crear també interaccions oportunes i de baix cost, a través de missatges de text i tutorials, per a instruir i guiar a aquests usuaris. A més, compleixen un rol clau en matèria d’educació financera. Ja que els permet aprendre a utilitzar els canals digitals de manera senzilla i sense posar en risc els seus actius financers.

Una altra de les grans palanques per a ajudar a la digitalització d’aquest grup d’edat és la usabilitat dels nous productes bancaris. Desenvolupar canals i serveis que s’adeqüin a ells i que ofereixin una experiència d’usuari sense friccions. Per exemple, l’ús d’assistents de veu per a ajudar a realitzar operacions o la biometria per a evitar recordar contrasenyes i claus d’accés, són només alguns exemples de com la humanització de la tecnologia és el pas definitiu per a la inclusió financera del conjunt de la població, independentment de les seves habilitats tecnològiques.

Per tant, l’accessibilitat de les persones grans a la banca digital és possible i l’adopció de tecnologies existents és necessària perquè aquest sector continuï creixent en nombre d’usuaris, així com per a impulsar la inclusió financera de la gent gran. És fonamental que es desenvolupin solucions digitals per a la banca que els incloguin amb funcionalitats bàsiques que atreguin el seu interès i presentin eines d’ús adaptades a les seves habilitats, permetent-los operar de manera segura i còmoda.