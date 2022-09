Una nova veu en temps convulsos

Hi ha molts mitjans digitals, hi ha moltes veus en general, però n’hi ha de ben pocs que es preocupen per informar sobre l’economia del país i sobre les decisions o els moviments econòmics que es prenen o es mouen arreu del món i que ens afecten. Òbviament, en un món globalitzat -passeu-me l’expressió, gastada i recurrent-, aquestes decisions i aquests moviments es multipliquen i s’encadenen.

La nostra intenció, doncs, la intenció del TOT Economia, és informar-ne i interpretar-los. Servir de guia clara a tots els agents econòmics del país i a la gent que més s’hi interessa. Si hem creat aquest diari econòmic, és precisament perquè ens pensem que pot omplir un buit que la jungla comunicativa no ha resolt.

Volem informar d’economia, volem interpretar l’economia, pensant en la majoria dels lectors no especialitzats que, si bé poden tenir a l’abast una premsa internacional solvent, no acaben de trobar referents a Catalunya en tot allò que els afecta molt més directament. Aquesta serà, a partir d’avui, la funció del TOT Economia. La millorarem a poc a poc, amb la col·laboració de tots els que comparteixen aquesta necessitat i aquest objectiu.

Catalunya viu uns moments crucials en un món amb una voluntat d’hostilitat creixent. Dins una Espanya en què la ferocitat centrípeta de l’Estat pretén residualitzar la perifèria productiva i en una Europa desajustada que no sap sortir de les pròpies estupefaccions. Podem estar assistint a un cicle econòmic de decadència carregada de contradiccions en un model de postopulència. La majoria dels catalans volen un món millor, més solidari i més sostenible, però aquesta majoria no renuncia als avantatges que els ha donat un model productiu agressiu i menys solidari. Com mantenir una productivitat competitiva i eficaç sense estar disposats a suportar-ne els efectes més negatius?

És temps d’informacions clares, d’interpretacions solvents i d’opinions que aporten solucions a cada nova incertesa. És temps, doncs, d’una informació econòmica com la que els pretenem servir. Gràcies per la complicitat necessària i la comprensió inicial.