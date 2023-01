Misèries electorals

Arribats en aquesta part del serial i a causa de la manca absoluta de transparència entre aquells que en prediquen tanta, no se sap si no és possible tancar els pressuposts d’enguany perquè les exigències dels Comuns i el PSC, contradictòries, fan del tot inviable un acord a tres bandes amb el Govern o perquè en el fons hi ha una estratègia electoral que ho impossibilita.

No fa gaires setmanes, Pere Aragonès va aconseguir un suport que semblava inaudit de la patronal i dels dos grans sindicats. Hi ha una coincidència general que en les circumstàncies que patim les inversions i l’acció del Govern encertada i ben dirigida són determinants per resoldre algunes de les incògnites i els problemes que travessem. I tanmateix el Govern es veu incapaç de lligar les dues aliances necessàries per aprovar aquests comptes tan necessaris. Els més cínics poden defensar que la Generalitat s’ha convertit en una gran diputació amb partides finalistes que no reclamen accions polítiques diferents. I no. No és això. Aquestes grans partides finalistes -bàsicament, sanitat i educació- sí que reclamen directrius polítiques diferents que les poden alterar profundament. Per a bé i per a mal. Ha quedat demostrat que fins i tot les polítiques municipals poden ser bàsiques per al funcionament de l’economia general. No és cap excentricitat, doncs, reclamar un acord que desbloquege, adeqüe i augmente les inversions del Govern en els pròxims mesos. Exigir, per tant, la responsabilitat política necessària dels uns i dels altres que ho permeta.

Afirma el govern de Pere Aragonès que les converses amb els socialistes han avançat molt i que, a falta dels darrers detalls, l’acord pressupostari ja és un fet. Retruquen els dirigents del PSC que és més aviat al contrari. Que l’acord és lluny.

D’ací a pocs mesos els partits es veuran les cares a les urnes municipals, i Esquerra, Junts i PSC competeixen per electorats que varien el vot sovint per petits detalls que es poden acumular a darrera hora. La necessitat de diferenciar-se del rival -transformat en enemic- no ajuda gens a aconseguir coincidències i confluències.

És possible que Esquerra, PSC i els Comuns no arriben a un acord pressupostari per aquesta eventualitat. Per les bregues que consideren necessàries mesos abans d’un enfrontament electoral. Això és precisament política de curta volada. Sacrificar els interessos generals -administrar amb el propi criteri i amb tantes misèries com es vulga els interessos generals- per un de particulars ben galdosos.