Flagship Stores: una tendència que revoluciona el ‘retail prime’

Alguna cosa està canviant en el sector del retail. La pandèmia va alterar els nostres hàbits de consum. L’e-commerce va créixer fins a cotes mai vistes i moltes empreses van optar per la implementació o millora de la digitalització de la marca. No obstant això, en un món hiperconnectat, on reina la immediatesa i l’excés d’informació, els clients busquen noves maneres de relacionar-se amb les marques amb les quals s’identifiquen.

Davant aquest nou paradigma, han aparegut les flagship stores en les principals capitals de tot el món. També conegudes com a botigues insígnia, estan dissenyades amb una mentalitat customercentric. L’objectiu principal ja no és la venda, sinó mostrar i reforçar la imatge i els valors de la marca.

Però, què són les flagship stores? com funcionen aquest tipus de botigues? I per què estan tan de moda entre les grans empreses? Es tracta d’un nou model de botiga on trobar tots els productes d’una marca i viure experiències que no es poden replicar en el sector digital. El seu èxit resideix en diversos factors, entre els quals destaquen l’excel·lència en el disseny i la presentació dels productes – que acostumen a exposar-se d’una manera innovadora – per a oferir una experiència de marca única. En definitiva: una aposta ferma per la brand experience.

Tot això no seria possible sense un local de grans dimensions en una zona prevalgui per captar el nombre més elevat de persones. Per aquesta raó, les marques busquen espais en edificis singulars i situats en llocs estratègics de les ciutats. La naturalesa de les flagship stores implica, per tant, una gran inversió amb una rendibilitat a mig-llarg termini.

Madrid i Barcelona són, com era d’esperar, les ciutats espanyoles que concentren el major número de “flagship store”. A la capital catalana, les zones més demandes per les multinacionals són els ‘eixos prevalgui’ com a Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya. La mitjana de preu de les rendes a pagar per metre quadrat a l’any en aquestes àrees se situa al voltant dels 3.000 euros.

Una tendència mundial i cada vegada més habitual en la majoria de les grans companyies, però no en tots els sectors. Les marques de moda i les tecnològiques lideren l’obertura de flagship store, perquè aquesta estratègia comercial està molt adaptada a les empreses que ofereixen productes, però és difícil d’implementar en aquelles que s’especialitzen en serveis.

Aquest nou model neix de l’augment de competitivitat en el mercat i l’auge de les e-commerce. A mesura que el comerç en línia ha guanyat terreny, les botigues a peu de carrer han hagut d’adoptar un enfocament més innovador per atreure i mantenir als seus clients. Recorrent a tecnologia d’avantguarda per oferir una experiència única i immersiva, per exemple, amb emprovadors intel·ligents que proposen articles complementaris o caixes d’autoservei per a reduir els temps d’espera en caixa.

Algunes d’aquestes botigues estan fent un pas més enllà oferint serveis addicionals, com a restauració o organitzant esdeveniments. Com la flagship store d’H&M a Passeig de Gràcia 11, on els usuaris podien relaxar-se en el restaurant de Flax & Kale situat en el mateix establiment. Una proposta disruptiva en auge en el High Street, que permet atreure a un públic més ampli a través una experiència de compra més completa. Les flagship stores no són un fenomen passatger. Han arribat per a quedar-se.