L’encariment de la cistella de la compra: una presa de pèl?

Tots els qui anem al supermercat regularment hem notat que al llarg del darrer any l’augment del preu dels articles d’alimentació i drogueria ha pujat de forma molt notable. Les estadístiques ens diuen que l’augment mitjà es situa entre un 9% i un 16% segons la superfície, unes dades que s’agreugen si també contemplem l’efecte de la “reduflació”, és a dir, la menor quantitat de producte per cada unitat de venda que s’ha observat a diverses categories. Ens hem de remuntar més de 30 anys enrere per trobar xifres comparables d’augment de preus de productes alimentaris.

Aquesta situació tan extraordinària ha suscitat tota mena de debats entorn del marge de beneficis de les grans cadenes de supermercats. Realment s’estan enriquint amb aquestes pujades de preus? Afortunadament, al nostre país els ingressos, costos i la diferència entre ambdós – és a dir, els beneficis – de totes les empreses són públics a través del Registre Mercantil. Així doncs, davant d’un debat sobre si una empresa determinada o un sector en el seu conjunt generen pocs o molts beneficis, el més senzill és dirigir-nos a les dades per resoldre aquesta inquietud. Les darreres xifres publicades, corresponents a l’exercici 2021, ens diuen que el marge de benefici mitjà de les grans empreses de supermercats i hipermercats a Espanya es situa entorn del 2% – dit d’una altra manera, quan fem una compra de 50€, el benefici del supermercat és d’1€ i els 49€ restants van dirigits a cobrir els costos. Aquest és un marge de benefici humil, notablement inferior en comparació amb altres sectors econòmics. La qüestió probablement seria encara més dramàtica si observéssim d’on prové aquest benefici d’entorn del 2%: sovint la venda de productes alimentaris es destina a cobrir costos o és fins i tot deficitària, i es compensa amb altres categories com el basar, gasolineres, plats precuinats, targetes de fidelització o inversions financeres.

La observació de les xifres és consistent amb el que ens diu el propi sentit comú: si un sector determinat, en aquest cas el dels supermercats, tingués uns beneficis desorbitats, aleshores seria molt temptador dedicar-nos a aquest sector per enriquir-nos. Per què no creixen com bolets les cadenes de supermercats, un negoci pretesament tan lucratiu? A Espanya no hi ha hagut pràcticament entrada de nous actors al sector de la gran distribució duant la darrera dècada, excepte comptades excepcions com la cadena russa Mere que va haver de tancar totes les botigues poc més d’un any després de desembarcar a Espanya davant la constatació que perdien diners. El cert és que, de nou, aquest és un sector molt competitiu, amb marges de benefici ajustadíssims, on es viu una incapacitat de pujar preus sense perdre quota de mercat i convertir-se en una cadena residual, la qual cosa força a diversos actors com Dia o Caprabo a funcionar amb marge negatiu.

Aleshores, si les cadenes de supermercat no són un negoci lucratiu, per què hi ha tanta diferència entre el preu que es paga al primer esglaó de la cadena alimentària i el preu de venda al consumidor? La diferència està composta per molts elements. En primer lloc, recordem que normalment s’expressa el preu de venda dels productes amb IVA inclòs, mentre que habitualment parlem de preus sense IVA quan analitzem les dades del que es paga a productors. Per altra banda, la logística té un cost elevadíssim: per portar una poma de l’arbre al supermercat ha de passar per una sèrie de centres logístics intermediaris mitjançant camions refrigerats – les pròpies naus dels centres logístics també són refrigerades. Si no s’utilitzés un sistema de salts logístics i volguéssim que la nostra poma anés directament al supermercat del costat de casa en un sol viatge, el cost logístic seria enormement superior – per tant, el concepte de xarxa d’intermediaris és el que en realitat permet que el trajecte entre el productor i el lineal sigui el més òptim possible. Un cop arriba a la superfície, aquesta té un lloguer a pagar (que sovint està indexat a la inflació), unes nòmines de personal (que els sindicats pressionaran per renegociar a l’alça en un context inflacionari) i un cost de subministres com il·luminació, climatització i càmares frigorífiques (recordem que l’electricitat ha augmentat fins a un 600% interanual, segons el tipus de contracte). Finalment, cal tenir en compte que el nombre de pomes comprades als pagesos no equival al nombre de pomes venudes: hi ha un determinat percentatge de pomes que es fan malbé abans de vendre’s, el cost de les quals serà repercutit entre les pomes venudes – és el que s’anomena el cost de la merma, un concepte on també hi podem incloure els productes robats.

La lliçó que en podem extreure de tot plegat és que el món que vivim, en lliure competència, dificulta que hi hagi sectors econòmics massius – com podria ser el de la indústria alimentària – que tinguin beneficis descomunals. És decebedor que determinats polítics i fins i tot acadèmics propaguin aquest tipus de missatges falsos tan senzills de comprovar.