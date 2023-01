El mes de gener sempre és una època propensa per a llegir prediccions anuals, sobretot de caràcter econòmic. Darrerament, resulta complex: la pandèmia del Coronavirus el 2020 i 2021, la guerra d’Ucraïna el 2022 i la crisi energètica derivada, l’onada inflacionària… hem viscut fenòmens impossibles de preveure. Potser per això fa la sensació que les prediccions d’enguany són especialment aigualides: a veure qui s’atreveix ara a fer pronòstics!

M’ha sorprès positivament la previsió anual de Boston Consulting -una prestigiosa firma de consultoria estratègica per a grans empreses i administració pública- titulada “Deu raons per a l’optimisme aquest 2023”. La visió esperançadora de Boston Consulting es podria resumir en dos grans canvis sistèmics que s’han accelerat recentment.

El primer d’ells és el creixement exponencial de la transició climàtica a les organitzacions d’arreu d’occident. La consultora destaca la consolidació del cotxe elèctric basat en bateries com a horitzó de mobilitat inqüestionable pel qual, ara ja sí, tot el sector automobilístic hi destina tots els esforços. L’augment de la intensitat d’R+D en l’àmbit de la mobilitat elèctrica ens ha regalat algunes bones notícies els darrers mesos, com la fabricació a gran escala de bateries de sodi (molt més barat i abundant que el liti) i, en clau catalana, el creixement d’empreses com Silence, que ocuparà una part significativa dels terrenys que havia deixat l’antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca. Boston Consulting també es fixa en la popularització d’alternatives alimentàries amb menor petjada ambiental, com la proteïna vegetal, fins i tot fora dels cercles del vegetarianisme i veganisme – de nou, a Catalunya tenim bones cartes en aquesta qüestió amb la presència de la marca Heura al panorama internacional d’alimentació de baix impacte ambiental.

Per altra banda, destaquen com la crisi energètica europea ha forçat un ràpid descens en l’ús de gas en processos industrials: un 24% menys que l’any anterior, assolint decrements de fins al 25% al sector tèxtil, el 22% als sectors d’indústria química i indústria paperera i el 20% al sector de materials per a la construcció. Una part d’aquest menor consum de gas correspon al descens de la producció, però no tot: també s’han dut a terme mesures d’eficiència energètica i substitució de combustibles fòssils per energies renovables a gran velocitat, unes mesures de contingència que difícilment es revertiran encara que es normalitzi la situació energètica i que col·loquen al conjunt de la Unió Europea en una posició avantatjada pel que fa a la descarbonització de la indústria manufacturera. Boston Consulting també destaca com els canvis energètics abordats per la UE durant els darrers mesos suposen un augment de la independència energètica i la resiliència econòmica, fortaleses que es mantindran en el temps a mitjà i llarg termini.

El segon gran canvi sistèmic que plantegen és l’ascens de la intel·ligència artificial fins a assolir un llindar d’utilitat prou alt com per aportar valor afegit al conjunt de l’economia. Fins a l’any passat, els desenvolupaments en aquest àmbit havien estat majoritàriament anècdotes pel món corporatiu que no tenien el potencial de substituir activitats humanes o abordar problemes complexos. Això ha canviat amb el gran èxit dels models de llenguatge autoregressius, un plantejament tecnològic pel qual han apostat organitzacions com OpenAI amb el seu popular model GPT-3. Aquests sistemes superen en molts casos el test de turing, consistent en que un humà no aconsegueixi distingir si està conversant amb un altre humà o amb una màquina. L’impacte d’aquest nou paradigma pot ser ampli a sectors com el legal, on es podran escriure, resumir i analitzar de forma automàtica tota mena de contractes i litigis; o el d’atenció al client, on es podran resoldre una gran majoria de les incidències i reclamacions de forma automatitzada. Microsoft va anunciar la setmana passada que integrarà el model GPT-3 a aplicacions com Word o Outlook, la qual cosa obre la possibilitat que en un futur pròxim puguem demanar amb un parell de clics que es resumeixi un text complex, o que es redacti automàticament un correu electrònic formal exposant un determinat punt de vista.

La fràgil situació macroeconòmica i la invasió russa d’Ucraïna han propagat una onada de preocupació. Però hi ha prou elements prometedors al nostre entorn perquè 2023 també ens pugui regalar alegries i disrupcions en l’àmbit empresarial. És possible que, d’aquí a unes dècades, quan mirem enrere i analitzem els inicis de la dècada de 2020, tinguin tant o més protagonisme la consolidació de la mobilitat elèctrica, la popularització d’alternatives alimentàries sostenibles i l’ascens de la intel·ligència artificial.