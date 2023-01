Wallbox confirma als treballadors el primer ERO de la companyia

La companyia catalana de carregadors elèctrics, Wallbox ha confirmat el seu primer ERO (Expedient de Regulació de l’Ocupació) als treballadors de les fàbriques que té l’empresa a l’estat espanyol. En concret, els acomiadaments afectarien al 15% de la massa salarial, que no equival al mateix percentatge de la plantilla. Tot i això, fonts sindicals afirmen que se’ls ha comunicat que “podria afectar al voltant d’unes 200 persones”. Pel que fa al rang d’afectació, els sindicats asseguren que es concentrarà als sis centres de treball de Wallbox a l’Estat, quatre dels quals es troben en territori català. Les negociacions començaran a partir del sis de febrer, però fonts sindicals avancen que “demanaran la retirada de l’expedient”.

Wallbox, la joia de la corona de les start-ups catalanes, famosa per haver-se convertit en un dels primers unicorns del país, ja ha confirmat en seu primer acomiadament massiu. La raó principal, segons afirmava en un comunicat la companyia, era la falta de subministraments pel cotxe elèctric, és a dir, la manca de microxips s’ha acabat convertint en un dels problemes principals. Aquesta decisió es pren en el marc del nou pla de reducció de costos i l’empresa ja va avançar que s’estalviarien 20 milions d’euros de despeses de personal. Tot i que no ha transcendit els detalls d’aquests acomiadaments, els representants dels treballadors ja han rebut les primeres notícies sobre el tema i confirmen que la metodologia escollida és l’ERO, el primer que farà la companyia des de la seva fundació.

Catalunya, al centre dels acomiadaments

El 80% de la plantilla de Wallbox, que actualment és de 1.400 persones en total, es concentra a les fàbriques catalanes. D’aquesta manera, aquesta onada d’acomiadament podria afectar de manera molt directe els centre de treball de Barcelona. La companyia encara no ha comunicat les xifres exactes d’acomiadats i tampoc quines seran les fàbriques afectades, però tot apunta que les instal·lacions catalanes seran les que més patiran. De moment, però, tal com remarquen les fonts sindicals, cal esperar al sis de febrer -data en la qual començaran les negociacions- per traçar una ruta d’acció. Tot i això, ja confirmen que la primera idea és “buscar l’alternativa a l’ERO”.