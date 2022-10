No hi haurà vaga: preacord pel conveni del metall a Barcelona

El metall barceloní tanca in extremis un acord per al seu nou conveni col·lectiu. La metal·lúrgia de la regió i la Unió Patronal Metal·lúrgica tanquen un acord que “garanteix el poder adquisitiu dels treballadors”, segons els sindicats. Així, CCOO i la UGT desconvoquen les primeres jornades de vaga previstes per aquesta mateixa setmana només hores abans de les aturades. Comissions Obreres “valora positivament” el preacord, que contempla totes les demandes dels treballadors, si bé no amb els muntants originals.

Així, el nou conveni recull augments salarials cadascun dels seus tres anys de vigència: un 4,2% enguany –amb efectes retroactius– i un 3,9% en els pròxims dos exercicis. Així, l’acord sectorial barceloní és, especialment en el seu primer any de vigència, lleugerament més modest que l’assolit pels treballadors tarragonins, que van veure els seus salaris accelerats en un 6,4% durant el 2022, també des del gener.

Comissions i UGT han aconseguit també traspassar una de les línies vermelles de l’agrupació empresarial metal·lúrgica: la clàusula de revisió salarial amb l’IPC. Així, les taules salarials del primer any després del conveni, el 2025, augmentaran automàticament per garantir la recuperació del 85% de l’IPC dels tres exercicis. També han rebutjat les clàusules d’absorció i compensació que reclamaven els empresaris, i han inclòs un permís retribuït de 12 hores a convenir a partir del 2023.

S’imposa el “sentit comú”

Des de la Unió Patronal Metal·lúrgica celebren que “s’hagi imposat el sentit comú” entre els representants empresarials i els dels treballadors. Tot i les concessions, l’UPM ha reconegut la necessitat d’acordar les condicions del treball en “els moments difícils que ens ha tocat viure”. “El moment requereix pau per enfrontar els problemes socials i econòmics”, raona l’agrupació empresarial.

Vaga de llarg recorregut

Amb el nou preacord, que encara haurà de refrendar la militància sindical, es tanca la porta a un conflicte que, segons fonts de la representació del treball, podia enquistar-se. Els dos primers dies d’aturades convocades els pròxims 27 i 28 d’octubre anirien seguits d’una vaga d’una setmana al novembre. El pacte en el marc del diàleg social allunya, doncs, escenaris de conflicte com els viscuts al sector metal·lúrgic gallec o càntabre en els darrers mesos, que van acabar amb intensos cicles vaguístics que van durar setmanes.