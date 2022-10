L’ultimàtum de Volkswagen fa realitat la resolució del Perte en temps rècord

La transformació tecnològica europea és una realitat emparada pels fonts Next Generation EU. La injecció de diners amb unes condicions marcades va fer que tots els governs de la Unió Europea comencessin a presentar plans en temps rècord per intentar justificar com, on i en què es destinarien aquests diners. L’estat espanyol va ser un dels primers en constituir els ja molt mencionats Perte (Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica), unes iniciatives que es venien al major postor i auguraven la ràpida transformació sostenible i tecnològica avalats per aquests diners europeus. El primer en fer-se públic va ser el del vehicle elèctric i connectat, on les grans companyies Ford i Seat amb el Grup Volkswagen van entrar a competir per endur-se el gran premi. Més de mig any després la radiografia és molt menys esperançadora: Ford ha decidit desdir-se de la competició i el Grup Volkswagen encara no tenen clara la seva postura. Mentrestant el govern espanyol tot just publica que la resolució arribarà immediatament, una mesura d’última hora per salvar el projecte.

La última decisió del govern espanyol davant els dubtes de les companyies ha estat injectar més ajudes en el pla. Reyes Maroto, ministra d’Indústria, Comerç i Turisme i la màxima responsable dels Perte, assegurava fa uns dies que hi hauria una ampliació de capital de 880 milions d’euros. Aquestes declaracions arribaven just després que el Grup Volkswagen decidís llançar un ultimàtum a l’Estat assegurant que la fàbrica de Seat a Sagunt podria perillar si la resolució final del Perte no arribava a temps. I és que, el govern espanyol havia rebut ja els projectes de les empreses i aquestes estaven a l’espera de ser aprovats per saber amb quants diners comptaven per dur a terme els projectes. “La resolució final del Perte hauria d’arribar aviat i permetre que els projectes es facin realitat”, reclamava Alfonso Sancha, titular del projecte de Volkswagen i Seat. Dit i fet, Maroto anunciava aquest dilluns que la resolució arribava demà dimarts.

Ford es feia enrere amb una fàbrica entre les mans

La rapidesa de la ministra, però, no va salvar la fugida de Ford. La companyia americana va ser la primera en caure d’aquesta competició i ho feia per exactament els mateixos motius que es queixava Volkswagen: el temps d’espera. Tot i això, Ford tenia assegurada la seva fàbrica a Almussafes, és a dir, a ells els entorpia no poder començar a fabricar, perquè les instal·lacions estaven preparades. De fet, en declaracions als mitjans, la companyia assegurava que “continuaria treballant amb el govern en projectes futurs”. Altra vegada, com si respongués a les súpliques, Maroto va assegurar en roda de premsa que “hi hauria una segona convocatòria al Perte”, ja que dit de manera simple, sobraven diners per adjudicar. Recordem que en els fons adjudicats en la primera convocatòria del Perte VEC es repartiran 877 milions d’euros d’un pressupost total de 2.975 milions.

Gràcies a aquest anunci també d’última hora, Ford explicava aquest matí que estava disposat a treballar amb el govern espanyol per obrir la possibilitat de presentar-se a la segona convocatòria del projecte. El president i conseller delegat de Ford Ibèria, Jesús Alonso, destacava en unes declaracions que “per descomptat” que hi havia voluntat de concórrer en el segon Perte i que València és “el punt triat” per fabricar els models elèctrics de Ford. Per això, la multinacional està oberta a “el que pugui negociar el govern espanyol amb Brussel·les”. També Maroto, en la mateixa trobada aclaria que un dels objectius de treballar conjuntament era “acomodar en els temps que Ford necessita per fer aquesta inversió”. Per ambdues parts asseguraven que calia portar l’electrificació a la fàbrica de Ford a la Comunitat Valenciana.

El govern espanyol busca satisfer a Volkswagen

El dubte que ha posat Volkswagen sobre la taula no només ha fet més que accelerar processos del govern espanyol, sinó que ha posat en vista de tots que el Perte podria no ser possible. Davant del fracàs, Maroto ha decidit satisfer les necessitats del grup alemany i assegurava en unes declaracions que “reforçarà les inversions” per a “estar a l’altura de les necessitats” de la fàbrica de Sagunt (València) i el conjunt de projectes que Volkswagen vol desplegar a Espanya. La ministra no volia parlar de xifres concretes, ja que la resolució encara no ha estat publicada, però avançava que la xifra “supera amb escreix” la de la resolució provisional.

Un caramel, doncs, al que Volkswagen no hauria de voler renunciar i, per tant, continuaria confiant en el Perte. El grup alemanys també aconseguir treure-li unes disculpes a Maroto, qui argumentava que les quantitats que es comprometran “en la primera línia”, el primer Perte, “reforcen molt el compromís del Govern amb aquest projecte”, però ha reconegut que “són insuficients”. Per això, explicava que estan treballant a dotar de més fons i que la segona línia “acomoda una part important de la inversió”, mentre s’estan “analitzant” altres instruments.