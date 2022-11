Twitter ignora la llei en l’acomiadament dels seus treballadors a l’Estat

La debacle de Twitter després de la compra per part d’Elon Musk arriba a la seu de Madrid. La xarxa social propietat del multimilionari sud-africà ha acomiadat els seus 26 treballadors a l’Estat espanyol. Per a comunicat l’extinció dels contractes, la multinacional ha fet servir el mateix mètode que als Estats Units, on ja s’ha desfet de prop de la meitat del planter. La normativa laboral, però, no és la mateixa a les dues bandes de l’Atlàntic.

Tal com apunten des d’UGT, en acomiadar més de 10 treballadors, Twitter Espanya hauria d’haver aplicat els procediments generals d’acomiadaments col·lectius. En aquests casos, les empreses estan obligades a obrir un període de consultes previ amb la plantilla, negociar amb els empleats durant quinze dies les condicions de l’acord i fer una comunicació prèvia a l’autoritat laboral pertinent.

Acomiadament nul

Segons denuncien les centrals sindicals, en tant que el procediment no s’ha aplicat correctament, els 26 acomiadaments haurien de ser declarats nuls, i per tant la companyia hauria de readmetre tots els treballadors despatxats. Alhora, reclamen que es recuperi l’autorització administrativa prèvia per a l’aplicació d’acomiadaments col·lectius. El secretari general de la Unió General de Treballadors, Pepe Álvarez, ha lamentat que la normativa actual deixa els empleats “desprotegits”.

La crisi de Musk

Els acomiadaments a l’Estat s’emmarquen en la tendència a la baixa de l’activitat i la viabilitat econòmica de Twitter. La companyia, adquirida per Musk per uns 44.000 milions de dòlars, pateix una caiguda d’ingressos i valor en borsa per la desconfiança de mercat i anunciants cap al nou CEO. Les polítiques de moderació i l’augment del discurs d’odi a la xarxa de microblogging ja han provocat la sortida de grans marques com Volkswagen, que es neguen a promocionar-se a l’aplicació. El nou propietari, en una publicació a xarxes, acusava els “activistes” de llastrar la rendibilitat de l’empresa, tot i que les firmes anunciants citen la seva política de continguts com a motiu principal per retirar-hi el suport.