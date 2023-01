Els treballadors d’Amazon continuaran negociant abans d’anar a la vaga

Els treballadors d’Amazon a Martorelles han donat una treva a l’empresa, amb l’esperança de continuar negociant uns dies més abans de decidir si van a la vaga a partir del 31 de gener. Després d’una assemblea celebrada al pavelló municipal de Martorelles on hi han assistit uns 500 treballadors, la presidenta del comitè, Esther Rodríguez, ha explicat que han decidit “seguir negociant” i esperaran a la reunió de dimecres que ve per decidir si van a la vaga. El comitè ha exposat a la plantilla que Amazon els ofereix un pagament únic de 1.500 euros pel trasllat a Figueres i 3.000 euros pel trasllat a Saragossa. Aquesta xifra “no convenç en absolut” al comitè, que ja ha remarcat que necessiten unes millors condicions pel tancament de la fàbrica. Rodríguez ha explicat que l’ambient entre els treballadors està “molt calent” perquè el que els ofereix l’empresa és “minúcia”.

Uns 500 treballadors de la planta d’Amazon a Martorelles van assistir aquest diumenge a la tarda a l’assemblea que havien convocat els sindicats per exposar l’estat de les negociacions i conèixer l’opinió de la plantilla en relació a l’anunci de traslladar-se a Saragossa. La direcció i el comitè d’Amazon van celebrar dijous la primera reunió del període de consultes per abordar el tancament del centre logístic, on hi treballen unes 800 persones, i a qui l’empresa ofereix un trasllat als nous centres de Saragossa i Figueres. Tot i això, els treballadors se senten traïts i asseguren que no els estan proposant alternatives de qualitat.

La presidenta del comitè d’empresa ha explicat que han “consensuat” amb els treballadors “seguir negociant” amb l’empresa. D’aquesta manera, aplacen uns quants dies més la decisió de si van o no a la vaga. De fet, Rodríguez ha exposat que la primera reunió que van tenir dijous amb la direcció de l’empresa “va ser només per entregar documentació” i, per això, ha avançat que volen esperar-se a la reunió que hi ha convocada per dimecres que ve “per veure com flueixen les negociacions“.

Les propostes insuficients d’Amazon

El comitè també ha explicat als treballadors que, a hores d’ara, l’empresa ofereix 3.000 euros bruts pel trasllat a Saragossa i 1.500 euros pel trasllat a Figueres en un únic pagament. Això, segons Rodríguez, no els convenç “en absolut”. En aquest sentit, ha avançat que l’ambient entre els treballadors “està molt calent” perquè “el que ofereix l’empresa és una minúcia”. Ha avançat que els treballadors “estan disposats a fer mobilitzacions”. Si la setmana que ve finalment els representants dels treballadors decideixen anar a la vaga, la proposta seria començar-la el proper 31 de gener i allargar-la durant el període en què durin les negociacions, que està previst que siguin 30 dies.