Un terç dels treballadors espanyols ja té més de 51 anys

En els pròxims anys el mercat laboral espanyol haurà d’afrontar un dels majors relleus generacionals que es recorden amb la sortida del baby boom. La generació que ha sustentat el treball durant els últims 40 anys ja ha començat a sortir, a poc a poc, cap a la jubilació i ja està provocant els primers desequilibris que no s’estan compensant amb l’entrada de nous treballadors al mercat. A més, aquesta situació anirà, de totes totes, a pitjor, ja que quasi un de cada tres treballadors a Espanya ja tenen més de 51 anys, segons es desprèn de l’últim informe FPAnálisis realitzat per CaixaBank Dualitza amb col·laboració amb Orkestra-Institut Basc de Competitivitat.

En concret, gairebé un de cada tres persones en edat de treballar, 9.491.311 del total de 30.555.766, té avui entre 51 i 64 anys, amb el que és previsible que durant els pròxims anys passi a la jubilació. Al contrari, el grup de treballadors o potencials treballadors dels 16 als 30 anys compta amb 7.327.602 persones, fet que provocarà una diferència entre els qui surten i qui entren o acaben d’entrar al mercat de més de dos milions de persones el que pot provocar, a més, que un problema evident amb la gestió de les pensions, ja que hi haurà un guany de jubilats que no pas de nous treballadors.

Tot i que el problema serà generalitzat, els territoris on ho patiran més seran en aquells on aquesta diferència sigui més gran com Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria o Galícia. Per contra, els territoris menys afectats seran aquelles que millor puguin compensar la sortida del baby boom amb la incorporació de joves al mercat laboral. Segons l’estudi aquestes comunitats serien Múrcia, les Balears o Andalusia.

Administració pública i defensa, els sectors més afectats

Per sectors, el d’administració pública i defensa serà el que més jubilacions afronti, amb gairebé el 45% dels que es dediquen a aquest té més de 51 anys, seguit de sectors com el d’activitats immobiliàries o activitats de llars com ocupadors i productor, amb dos sectors ronden el 40% dels treballadors per sobre dels 51 anys.

Amb aquest panorama de falta de professionals serà fonamental adequar les necessitats del mercat amb la formació de l’alumnat, cosa que obligaria a més a afrontar l’elevat nivell de sobrequalificació que té el mercat laboral espanyol, o importat el talent necessari, ja que per anar bé el nombre de jubilats no hauria d’augmentar més que el nombre de nous treballadors. Ara bé, l’estudi de CaixaBank Dualitza reflecteix com aquest problema de sobrequalificació afecta set de cada deu tècnics d’FP de Grau Superior (67,4%) que desenvolupen funcions per sota de l’estudiat; i a gairebé quatre de cada deu universitaris (36%).