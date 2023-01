La “tardor calenta” eleva un 3,68% els sous dels grans convenis sectorials

Els principals convenis col·lectius sectorials signats a Catalunya a finals del 2022 registren una mitjana d’increments salarials del 3,68%. Els 24 acords de sector assolits principalment en el tercer i quart trimestre d’enguany –la “tardor calenta” augurada pels sindicats majoritaris amb l’inici del curs econòmic– superen en prop d’un punt la mitjana de pujades salarials registrades pel Ministeri de Treball i Economia Social a Catalunya, segons càlculs de Comissions Obreres a Catalunya confirmats a TOT Economia per fonts del mateix sindicat.

Segons les dades publicades pel govern espanyol aquest dimarts, l’alça retributiva aconseguida en els compromisos laborals al país durant el present exercici s’ha quedat en un 2,74%, si bé alguns dels principals acords, tot i que estan subscrits pel diàleg social, encara no són oficials, i per tant no apareixeran a les dades ministerials fins als primers mesos del 2023. Des del sindicat, però, apunten que les mobilitzacions del món del treball en els darrers mesos han aconseguit unes millors condicions per als pactes al diàleg social de cara als pròxims anys. Segons la mateixa font, de fet, els representants dels treballadors esperen que “el 2023 i el 2024 els increments salarials superin la inflació”.

En un any d’alta concentració de negociacions sectorials entre empresaris i treballadors, el principal objectiu dels sindicats ha estat “evitar la pèrdua de poder adquisitiu” davant l’espiral de preus. Amb efecte sobre uns 680.000 treballadors al país, la pujada retributiva registrada als 24 convenis sectorials acordats enguany es queda a dos punts de la xifra final d’inflació, que, segons les estimacions de l’Institut Nacional d’Estadística, s’ha quedat al voltant del 5,8%. D’entre els tancats en els últims mesos, destaquen enteses com la del metall, la construcció o els serveis, tots ells en vaga o amb una vaga convocada quan les negociacions del conveni van fructificar.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / EP

Actualització salarial

En un exercici marcat per la crisi de preus, les clàusules d’actualització salarial han estat un dels punts més conflictius per a la representació del treball. Segons confirmen des del sindicat, i malgrat la negativa inicial de les organitzacions empresarials, fins al 63% dels nous convenis sectorials compten amb mesures per accelerar els salaris d’acord amb la inflació –pel 15% anterior–. En la majoria de casos, però, l’increment està limitat en diferents mesures –és a dir, no s’acabarà aplicant el total de l’increment de preus als salaris coberts pel conveni–.

Més enllà de la revalorització salarial amb la inflació, especialment en aquells convenis en què no s’ha aconseguit pactar aquesta mesura, els treballadors han posat el focus en la no absorció ni compensació de les pujades assolides per conveni. Fins a un 39% dels nous acords, segons fonts de CCOO, exclouen, així, la possibilitat que els increments retributius no s’apliquin per als empleats que cobren per sobre del mínim sectorial.

Quins convenis queden?

A Catalunya, els pactes col·lectius de sector marquen la situació laboral de prop d’un milió i mig de treballadors. Només durant el 2022 es va negociar la cobertura de prop d’un milió, i encara queda per concretar la situació d’uns 300.000. 150.000 corresponen al conveni d’oficines i despatxos que, segons expliquen des de CCOO, “ja s’està negociant i està en fase avançada”. La resta corresponen a “sectors més febles”, on els representants dels treballadors tenen menys capacitat de mobilització, com és l’agropecuari. En aquest darrer cas, fonts sindicals auguren moltes dificultats per arribar al pacte, en tant que des de la patronal, Unió de Pagesos, “no volen ni aproximar-se” a les noves xifres de l’SMI. De cara al 2023, els dos principals acords que queden oberts es concentren a les comarques gironines: el comerç i el metall de la regió. Amb aquests dos es resoldria la cobertura laboral de la meitat dels treballadors que han de negociar les seves condicions durant l’exercici que ara comença.