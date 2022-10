Els sindicats protesten davant de Foment per reclamar pujades de sou

Els sindicats CCOO, UGT i USOC han convocat a mig miler de persones davant la seu de la patronal Foment del Treball per demanar que es torni a posar sobre la taula les negociacions dels convenis col·lectius, la gran majoria encallats per desacords en pujades salarials, en plena escalada inflacionista. I és que, segons reafirmen els sindicats, en aquest context inflacionista els treballadors han perdut poder adquisitiu. Les protestes han estat convocades aquest divendres 7 d’octubre en motiu de la Jornada Mundial del Treball Digne. Precisament per això, els sindicats han anunciat la primera vaga d’un gran conveni sectorial a Catalunya, el del metall, del 28 al 29 d’octubre.

“L’increment de la inflació a qui està afectant més no és a les empreses, que ho han traslladat als beneficis, és a les famílies. I a la tardor i l’hivern encara serà pitjor. Per tant, mobilització, mobilització i conflicte fins que no hi hagi un acord”, ha afirmat el secretari general d’UGT, Camil Ros. Durant la protesta davant la seu de la patronal aquest divendres, mig miler de persones han desafiat la pluja per reclamar pujades de sou dignes. De fet, aquest conveni acaba afectant a 200.000 treballadors a la demarcació de Barcelona, una xifra que denota la quantitat de persones que tenen un conveni que no s’adequa al context de crisi actual. Ros ha confirmat que no pot ser que es pugui arribar a un acord amb l’Estat, però que “la CEOEO segueixi enrocada”. “La cara de vergonya els hi hauria de caure”, ha afegit.

En aquest context, la secretària general d’USOC, Maria Recuero, també ha lamentat que la patronal estigui bloquejant la negociació dels convenis per no apujar salaris i ha fet una crida als empleats a manifestar-se per aconseguir increments salarials. Un argument molt en la línia del secretari general de CCOO, Javier Pacheco qui ha afirmat que “o controlen la seva avarícia i reparteixen els salaris o la pau social està trencada”. Pacheco, a més, també ha fet una crida a la gent perquè es manifesti al carrer i ha afegit que “cal donar una resposta contundent amb mobilitzacions de la classe obrera”.

El bloqueig dels convenis amb clàusula de revisió salarial

Les concentracions s’han produït a altres llocs de l’estat espanyol, també per les mateixes raons. A Madrid, gairebé mig miler de persones també han protestat davant de la seu de la patronal CEOE per reclamar la millora dels convenis. De fet, les negociacions de la taula de diàleg de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) es van trencar al maig per la negativa de la CEOE a acceptar les clàusules de revisió salarial que exigien els sindicats. En aquests cinc mesos que han passat des de llavors, CCOO i UGT mantenen aquesta condició i, a més, han pujat la negociació salarial a l’entorn del 4,5%.

El secretari general de UGT a l’Estat, Pepe Álvarez, i el secretari general de CCOO a l’Estat, Unai Sordo / EP

“Tornarem a posar les propostes damunt de la taula si es reobre. Nosaltres el que estem plantejant a CEOE són pujades salarials inicials per a 2022, 2023 i 2024. Han d’estar per a 2022 a l’entorn del 4% o el 4,5%, però la clau per a arribar a un acord són compromisos de recuperació de l’actual pèrdua de poder adquisitiu al llarg de 2023 i 2024“, ha explicat Unai Sordo, secretari general de CCOO a l’estat espanyol. No obstant això, ha aclarit que les xifres concretes de pujada es negociaran en la taula “quan sigui una mica més que una cosa bloquejada”.

Des d’UGT a l’Estat, Pepe Álvarez ha recordat que la concentració d’aquest divendres va seguida d’assemblees i reunions en les empreses al llarg del mes per a “acompanyar a treballadors que estan negociant”, amb la finalització el 3 de novembre amb “una gran manifestació a Madrid”. “No és el final de res, és el punt i seguit a la lluita, que continuarà fins que aconseguim que la patronal s’assegui en la taula de negociació amb propostes i puguem sortir de la situació en la qual ens trobem. No es pot continuar mantenint la situació que tenen els salaris al nostre país”, ha agregat.