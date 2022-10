Sindicats i Govern celebren la fortalesa del mercat i l’augment d’ocupació

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha assegurat que les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) mostren “la fortalesa i resiliència” del mercat laboral català. En aquest sentit, el conseller ha celebrat que les dades assoleixen un nivell molt superior al de la pandèmia, demostrant la recuperació de l’ocupació catalana. Aquesta opinió també ha anat en línia amb la dels sindicats catalans, UGT i CCOO, que han apuntat que el “mercat laboral resisteix contra les dificultats” i que “l’estabilitat del mercat de treball consolida la millora de la qualitat laboral”, respectivament.

Els dos sindicats i el mateix Govern han comentat durant les seves respectives rodes de premsa d’aquest dijous la fortalesa del mercat català. Aquestes reaccions venen després de la publicació de les dades de l’ocupació catalana del tercer trimestre on Catalunya ha creat 38.800 llocs de treball i l’atur se situa en 4.700 persones durant el tercer trimestre del 2022 i la seva taxa es va incrementar fins al 9,31%, aconseguint 365.200 aturats, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El conseller d’Empresa i Treball ha apuntat que l’augment de l’atur es deu “fonamentalment” a l’increment de la població activa i ha insistit que les dades del tercer trimestre són, en les seves paraules, bons. Torrent ha estat acompanyat en la roda de premsa pel secretari de Treball, Enric Vinaixa, i la responsable del Observatori del Treball i el Model Productiu, Manuela Redondo. El conseller ha afegit que “es demostra que el mercat laboral resisteix davant un context de dificultats”, ha dit, i ha subratllat el creixement de la població activa i de l’ocupació.

UGT i CCOO destaquen els “efectes positius de la reforma”

UGT de Catalunya ha assegurat que les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) “continuen reflectint els efectes positius” de la reforma laboral en el mercat de treball. El sindicat ha apuntat que l’atur és el més baix en un tercer trimestre des del 2008 i que la població activa és la més elevada des d’aquest mateix període. Per destacar, segons ha explicat el sindicat, han celebrat “el lleuger descens de la desocupació femenina (-800 dones), entre les persones majors de 55 anys i en l’atur de llarga durada”. I també “la creació 38.900 llocs de treball en un trimestre i 80.500 llocs de treball en un any”. Tot i això, l’UGT també ha avançat algunes dades que els han semblat negatives, com l’increment de la desocupació entre les persones joves, amb “més desocupació trimestralment (+7.300) i interanualment (+29.800)”, i entre les persones immigrants. També han mencionat l’augmentat el nombre de persones en situació d’atur que no rep subsidi o prestació.

CCOO de Catalunya -que també ha assegurat que les dades positives es deuen a la reforma laboral- ha destacat que les taxes de temporalitat i parcialitat s’han reduït en 6,4 i 3,5 punts percentuals respectivament des del 2019. El sindicat ha assenyalat que les dades de previsions econòmiques “contrasten vivament amb l’estabilitat del mercat de treball”, que ha assegurat que consolida la millora de la qualitat laboral. Tot i això, també ha recordat que “la precarietat s’està instal·lant en les llars treballadores, i especialment en aquelles amb rendes més baixes”. Per això, ha afirmat que “es precisa d’una ampliació i millora de l’escut social”. El sindicat també ha recordat que “la negociació col·lectiva continua bloquejada per part de la patronal, ofegant el poder adquisitiu de les persones treballadores i amb ell l’economia”.

PIMEC valora les dades amb “optimisme responsable”

El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta ha valorat les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) amb “optimisme responsable”, tenint en compte el comportament anormal d’aquest tercer trimestre en el qual “l’ocupació augmenta però menys que en anys anteriors, i l’atur creix, quan normalment es redueix en el tercer trimestre”. En aquest sentit, Ginesta ha assenyalat que “podríem dir que Catalunya resisteix i és resilient davant del creixement de l’ocupació, però preferim mantenir aquest optimisme responsable i demanar als governs i als parlaments que siguin proactius davant dels símptomes d’alentiment del mercat del treball”.