Els sindicats titllen Foment d'”irresponsable” pel rebuig a l’AIC

Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors acusen la patronal Foment del Treball d'”irresponsable” pel seu rebuig a l’Acord Interprofessional de Catalunya. L’entesa, una sort d’anàleg de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva espanyol, estableix el marc de les negociacions laborals a Catalunya i facilita que els convenis del país –generalment més favorables als treballadors– prevalguin per sobre dels de l’Estat.

Segons els representants dels treballadors, Foment hauria rebutjat arribar a un acord a la taula que compartien amb la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec per evitar que s’estableixi una referència de negociació col·lectiva al país i “tenir l’arbitrarietat a la seva disposició” en afers relacionats amb els drets laborals. El secretari general de CCOO a Catalunya Javier Pacheco, l’associació empresarial presidida per Josep Sánchez Llibre “s’olora l’oportunitat interessada” d’evitar que un pacte amb els sindicats defineixi les taules de diàleg social durant els pròxims anys.

L’acord entre sindicats i patronal havia de servir per tornar a aplicar un Acord Interprofessional que ja fa tres anys que no te vigència al país. El darrer pacte, caducat l’any 2020, es va assolir el 2018 –és a dir, patronals i treballadors catalans no tanquen una entesa que estableixi el marc de la negociació col·lectiva al país des de fa mitja dècada–.

Imatge d’arxiu dels secretaris generals de CCOO i UGT Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, al costat del president de Foment, Josep Sánchez Llibre, al Parlament / Alberto Paredes – Europa Press

Lobby o agent social

Tal com ha anunciat en roda de premsa aquest mateix dilluns el secretari general de la UGT a Catalunya Camil Ros, les quatre parts –els dos sindicats i les dues patronals– ja havien concretat uns termes comuns per signar l’AIC aquest mateix divendres. No va ser fins que es va tancar aquesta entesa que Sánchez Llibre, explica el dirigent sindical, els va comunicar que es retiraven de la ratificació conjunta. En aquest sentit, Pacheco ha lamentat la manca de disposició de Foment, a qui ha enlletgit “preferir actuar com a lobby que com a patronal responsable”.

Picabaralles empresarials

El secretari general de la UGT ha lamentat que les “males relacions” entre Foment i la seva contrapart de la petita i mitjana empresa hagin suposat un pal a les rodes de la negociació –una dificultat amb què, asseguren els sindicats, ja s’han trobat en altres àmbits de la negociació col·lectiva–. “No pot ser que la picabaralla entre Foment i Pimec sigui el que condiciona” el diàleg social i els acords sectorials, etziba el representant sindical. En aquest sentit, Pacheco ha exigit que les organitzacions empresarials “comencin a reorientar la interpretació del que significa ser un agent social a Catalunya”.