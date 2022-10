Els sindicats catalans exigeixen un nou contracte social

Els sindicats catalans tornen a signar un cop més el manifest de la Confederació Sindical Internacional (CSI) per exigir que hi hagi un nou contracte social amb més beneficis pels treballadors i que protegeixi el treball digne. En el marc del dia Mundial del Treball Digne, que serà el pròxim 7 d’octubre, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, la Fundació Pau i Solidaritat, la Fundació Josep Comaposada, Sindicalistes Solidaris i la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) se sumen a les demandes del CSI que aquest any celebrarà la jornada sota el lema: “Justícia social”.

Aquest dijous, els sindicats catalans han demostrat un any més que fan costat a les demandes de la Confederació Sindical Internacional i confirmen la necessitat d’exigir millors condicions pels treballadors. Segons ha explicat la CSI l’augment de la inflació d’aquest any ha estat “promogut per l’afany de lucre” del poder corporatiu “que controla l’energia, el transport, els aliments i altres productes bàsics” i “està abocant a la pobresa una gran part de la classe treballadora mundial”, han afirmat. Davant d’aquesta situació, els sindicats catalans se sumen a la proposta d’un nou contracte social que, entre d’altres coses, “garanteixi els drets dels treballadors”, tal com han dit ells mateixos en un comunicat.

Les demandes sindicals pels drets dels treballadors

Els sindicats catalans alineen les seves demandes amb les de la CSI. En aquest sentit, el nou contracte social que demanen s’ha de basar en la justícia salarial, assegurar més protecció i creació d’ocupació de qualitat. A més, també busquen que aquest contracte estigui pensat per la participació a parts iguals de les dones al món laboral, així com de la població migrant i dels joves, els tres grups que avui dia encara tenen més dificultats a obtenir sous dignes. A part, els sindicats també han afegit que demanen un nou contracte social per garantir la construcció d’un nou model econòmic inclusiu basat en un model de transició justa i de plena ocupació fonamentat en el treball digne. Per aquest motiu mateix, també han carregat contra les empreses i han assegurat que un nou contracte establiria nous mecanismes de control i sanció en cas de vulneració de drets dels treballadors dins de les companyies.