Seat demana ampliar l’ERTO per la manca de semiconductors

Seat ampliarà l’ERTO a les seves plantes de Martorell i Barcelona fins al 31 de març. L’expedient regulador, justificat per la manca de semiconductors i altres matèries primeres a causa del trencament de les cadenes de subministrament globals, ha generat aturades a diverses línies productives de l’empresa, amb centenars d’afectats cada jornada. La companyia deixaria oberta la possibilitat d’aturar la producció totalment o parcial fins al 31 de març.

Segons argumenta la companyia, la cadena productiva continua “afectada per un escenari complex”, marcat per la crisi d’importació de diversos materials imprescindibles per a la fabricació del vehicle privat. L’expedient contempla, doncs, el tancament temporal del torn de nit de la línia 2, amb uns 900 treballadors per jornada entre les dues plantes. Es contempla també, segons la companyia, la cancel·lació de jornades completes a les dues fàbriques.

Segons ha confirmat el comitè d’empresa en un comunicat, l’expedient pot afectar fins a 10.310 treballadors per causes productives; mentre que el límit per causes organitzatives és de 900 persones. El sostre de tancament és de 175 torns complets, amb un màxim de 50 dies de tancament a les plantes. Els efectes del bloqueig de les cadenes de subministrament i la dificultat d’accedir a semiconductors ha afectat l’assemblatge de 53 peces essencials per a les línies productives de la companyia.

Nous projectes al Prat

Per la seva banda, la planta del Prat de Llobregat ha accelerat la seva activitat. Segons ha informat la companyia, la fàbrica s’ha adjudicat cinc noves peces dedicades al vehicle elèctric. L’empresa ha celebrat el “gran impuls” que suposa aquesta iniciativa productiva, que solidifica la “reconversió” d’un centre que estava en dubte davant l’electrificació.

Les línies del Prat, amb unes 900 persones treballadores, es dedicava a dues caixes de canvis per al vehicle de combustió. El canvi estratègic cap al vehicle elèctric, confirma l’empresa, alentirà progressivament la fabricació de components per al cotxe tradicional. L’ampliació productiva “confirma el compromís del grup Volkswagen amb l’estabilitat de l’ocupació i la recerca d’alternatives”, conclou el vicepresident de producció i logística de Seat, Markus Haupt.