Sánchez anuncia la pujada del salari mínim fins als 1.080 euros mensuals

El govern espanyol tornarà a elevar el salari mínim interprofessional (SMI) aquest 2023. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que l’SMI serà de 1.080 euros mensuals a 14 pagues, després d’arribar a un acord amb els sindicats UGT i CCOO. El president espanyol també ha avançat en la seva primera compareixença de l’any al Senat que aquesta nova pujada de l’SMI s’aplicarà amb efectes retroactius, amb l’objectiu de situar-lo en el 60% del salari mig espanyol, tal com reclama el Consell d’Europa.

Ara bé, enguany el pacte per l’SMI tornarà a estar protagonitzat per la patronal espanyola, que ha decidit tornar a despenjar-se de l’acord a última hora. De fet, l’acord anunciat per Sánchez s’ha forjat aquest mateix dimarts en una trobada entre el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez, i els dos sindicats majoritaris que en un primer moment s’ha acabat sense cap acord en ferm. Ara bé, tot i la manca d’acord sòlid, hi ha hagut avenços importants en la negociació. Després d’aquest acostament els encarregats de rubricar l’acord han estat els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz.

Una vegada més, l’acord entre sindicats i executiu s’ha saldat amb una pujada de l’SMI enquadrada dins de la forquilla que va marcar el grup d’experts que assessoren el govern espanyol. En aquesta ocasió aquests experts van recomanar elevar l’SMI entre un 4,6% i un 8,2% per a 2023, la qual cosa situaria la renda mínima espanyola en entre 1.046 i 1.082 euros al mes en 14 pagues.

Garamendi culpa el govern espanyol

Des de la patronal, però, la negociació s’ha vist des d’un prisma completament diferent. El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha responsabilitzat directament al govern espanyol de l’absència de la patronal a la taula de diàleg. De fet ha assegurat que la seva absència ha estat causada per la falta de resposta del Ministeri de Treball a les seves propostes, no pas perquè mai hagin estat a favor d’augmentar l’SMI en els últims anys. “Si jo envio a algú a la taula, perquè va gent tècnica, no té capacitat de dir sí o no perquè no tenim una proposta (del govern espanyol). El mínim és enviar una proposta”, ha sentenciat Garamendi als mitjans.

El líder dels empresaris espanyols ha assenyalat que l’executiu de Sánchez només ha presentat “la forquilla” proposada per la Comissió d’Experts a la qual Treball va encarregar un informe sobre l’SMI, amb una proposta de pujada d’entre el 4,6% i el 8,2%. No obstant això, Garamendi ha rebutjat la validesa d’aquest informe i ha insistit que s’hauria d’haver presentat a la taula de diàleg una xifra concreta. A més, l’empresari ha retret a Treball la falta de resposta al document enviat per la CEOE, en el qual la patronal proposava una pujada del 4% per a 2023, tenint en compte el cas particular del camp i la pujada de salaris per a les empreses que tenen contractes amb l’Administració.

Garamendi també ha considerat que el govern espanyol, amb la presència dels agents socials en aquesta taula, només buscava la foto, i ha recordat que la pujada de l’SMI és una facultat de l’executiu, prèvia consulta als agents socials, i aquesta ja s’havia realitzat en una taula de diàleg el passat 21 de desembre, en la qual la CEOE tampoc va assistir.

El president de la patronal ha defensat que els empresaris estan a favor de les pujades salarials i ha remès als últims convenis col·lectius signats, “que són els que realment valen”. Així mateix, ha insistit que la patronal sempre està disposada a negociar, com mostren 14 acords “molt complicats” que es van aconseguir en el passat.