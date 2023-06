El salari dels treballadors de la construcció pujarà fins al 10% en 2 anys

La Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) han signat el VII Conveni General de la Construcció, que afecta més d’un milió de treballadors del sector i que tindrà vigència fins al 2026, amb una pujada salarial de fins al 10% entre el 2022 i el 2024. Tot i això, la patronal de Barcelona es va negar en primera instància a aplicar la normativa a Catalunya. En concret, s’ha establert una pujada del 10% per als tres anys en què tindrà vigència aquest document. Així doncs, s’incrementarà un 4% per al 2022, el 3% per al 2023 i un altre 3% per al 2024, a més de recuperar la clàusula de garantia salarial.

La situació catalana no ha estat fàcil de gestionar. De fet, un comunicat d’aquest divendres d’UGT ha lamentat que la patronal estigués en contra d’aquest augment de salaris, en concret, el 3% d’aquest any. El mateix sindicat ha explicat que després de la reunió que es va produir el 19 de maig, quan la patronal va decidir no acceptar l’acord a Catalunya, UGT va haver de requerir a la paritària estatal perquè s’apliquessin els increments pactats. “Finalment avui, 23 de juny, s’ha dut a terme la signatura d’aplicació dels increments corresponents a aquest any”, ha explicat el sindicat català en un comunicat.

Millors salaris i més seguretat

Els treballadors i treballadores del sector de la construcció veuran les seves nòmines incrementades en un 3%, amb efectes retroactius a 1 de gener. De mitjana, un oficial de primera cobrarà 885 euros més i un peó, 733 euros. Una altra de les reivindicacions que finalment es recullen en el conveni són les millores en les disposicions mínimes de seguretat i salut. De fet, el sector de la construcció s’ha convertit en el primer d’àmbit estatal a incorporar i adaptar la normativa sobre les condicions de treball en situacions d’elevades temperatures. Precisament, en matèria de prevenció de riscos laborals s’han inclòs nous continguts formatius per a la realització de determinats tipus treballs (arqueologia, construcció industrialitzada, instal·lació de prefabricats).