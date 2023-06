El salari mitjà a Catalunya augmenta fins als 28.145 euros anuals

El salari mitjà de Catalunya segueix augmentant. Segons ha informat aquest dimarts l’INE durant el 2021 va ser de 28.145,02 euros anuals per persona, xifra que representa un increment del 3,9% amb relació a l’any anterior. Tot i això, el salari més freqüent a Catalunya van ser 18.500 euros, que el van percebre un total 563.384 persones. Si mirem les dades per sexes, com és habitual, el salari entre els homes és superior al de les dones. Concretament, els homes van percebre un salari mitjà de 31.212,67 euros mentre que les dones 25.015,94 euros, és a dir que les dones van cobrar 6.190 euros menys o, el que seria el mateix, el 80,1% del salari equivalent d’un home. Al global de l’Estat espanyol el salari mitjà va ser un 7,9% inferior al català, amb 25.896,82 euros per treballador.

Tot plegat torna a comportar que les dones continuïn liderant les franges salarials més baixes, a conseqüència de tenir més contractes parcials per dedicar a tasques domèstiques i de cures. Així doncs, l’enquesta mostra que el 25% de les dones van cobrar per sota del salari mínim, enfront del 10,7% d’homes. El 3,9% dels homes tenien sous cinc vegades per sobre de l’SMI, un percentatge superior al 2,2% de les empleades.

Per sectors, a la indústria el salari mitjà supera la mitjana de Catalunya, amb 31.423 euros (+3,4%) per a ambdós sexes. A la construcció va ser de 27.678 (+6,4%) i als serveis de 27.486 (+3,85%). La bretxa salarial de gènere en el sector industrial és la més alta, ja que si els homes superen els 33.375 euros anuals, les dones es queden en els 27.274 euros, 6.101 euros menys. A la construcció i als serveis la diferència salarial és de 5.170 euros i els 6.070 euros, respectivament.

Al conjunt de l’Estat, l’activitat econòmica més ben remunerada va ser el Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, amb 53.775,71 euros de mitjana anuals; mentre que els pitjor pagats van ser els assalariats de l’hostaleria, amb 14.632,81 euros, un 3,5% més que l’any passat. Els directors i gerents, amb 59.219,83 euros va ser el grup amb un salari anual més elevat i pel contrari els treballadors no qualificats en serveis (excepte el transport) van tenir un salari més baix, amb 13.796,53 euros.

Els menors de 25 segueixen cobrant poc

Per franges d’edat, el salari mitjà més elevat correspon als treballadors en l’última etapa laboral, és a dir aquells que tenen més 55 anys, amb 30.995,02 euros de mitjana. Per darrere trobem aquells treballadors que tenen entre 45 a 54 anys, amb un sou de 30.941,02 euros anuals. En l’altre extrem, és a dir aquells que menys cobren, hi trobem els menors de 25 anys amb un sou mitjà de 13.218,66 euros, és a dir quasi 1.900 euros menys que el salari mínim interprofessional. A més, es tracta de l’únic tram d’edat que ha registrat una caiguda de sou respecte a l’any passat. Els treballadors d’entre 25 i 34 anys, per la seva part, van cobrar 23.026,10 euros i els de 35 a 44 anys, 28.220,68 euros.

Si ho mirem per territoris, els ciutadans que millor van cobrar de tot l’estat són els del País Basc amb un sou mitjà de 31.063,68 euros anuals. Per darrere hi trobem els de la Comunitat de Madrid (29.512,58), Navarra (28.459,37) i, en quarta posició a Catalunya. Al costat oposat, hi trobem Extremadura (21.393,01), Canàries (22.466,23) i Andalusia (23.154,99), que van tenir els sous més baixos.