Puja un 4,3% el cost per hora treballada, l’alça més gran des de la Covid

El cost per hora treballada va augmentar un 4,3% en el primer trimestre de l’any respecte al mateix període del 2022, la seva major alça des de l’arribada de la Covid-19, segons les dades provisionals de l’Índex de Cost Laboral Harmonitzat (ICLA) publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i remeses per Europa Press. D’ençà que va començar l’any, els costos no han deixat de pujar. En concret, amb el repunt del període gener-març, que amplia en cinc dècimes l’experimentat en el trimestre anterior, el cost laboral encadena set trimestres d’alces interanuals.

Per components, el cost salarial es va incrementar en el primer trimestre de l’any un 4,1% amb relació al mateix trimestre del 2022, en tant que els altres costos van pujar un 4,9%. El cost laboral, excloent pagaments extraordinaris i endarreriments, va créixer un 4,2% interanual en el primer tram de 2023.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, és a dir, vacances i possibles ampliacions o reduccions de jornada a causa de l’agenda, el cost laboral per hora treballada va avançar un 4,1% en el primer trimestre del 2023 amb relació al mateix període del 2022, taxa que supera en cinc dècimes la del trimestre anterior i que és la més elevada des de l’arribada de la Covid. Amb aquest augment -altra vegada- s’encadenen set trimestres de taxes positives en la sèrie corregida.

La taxa intertrimestral, també pateix pujades

En taxa trimestral (primer trimestre de 2023 sobre quart trimestre de 2022), el cost laboral per hora treballada es va disparar un 1,6% en la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari, tres dècimes més que en el trimestre anterior i la seva major alça des del segon trimestre de 2020. Amb aquesta pujada també s’acumulen ja set trimestres d’alces trimestrals. Sense tenir en compte l’ajust estacional i de calendari, el cost laboral va caure un 9,7% entre gener i març degut, fonamentalment, al menor pes dels pagaments extraordinaris respecte al trimestre anterior.