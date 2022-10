Principi d’acord per al conveni del metall tarragoní

Comissions Obreres i la UGT han tancat un principi d’acord amb la patronal metal·lúrgica tarragonina APEMTA per al nou conveni col·lectiu del sector a la demarcació. Després de la convocatòria de vaga a la vertical industrial per al 24 i el 25 d’octubre, que des dels sindicats reivindiquen com una eina de pressió que ha permès apropar postures, empresaris i treballadors han plantejat un pacte que tindrà una vigència de quatre anys, fins al 2025.

Des de la secció d’Indústria de Comissions Obreres “valoren positivament el preacord assolit”. El nou conveni col·lectiu del sector recull increments salarials successius entre el 2022 i el 2025. Així, les rendes dels treballadors del metall de Tarragona augmentaran un 6,4% enguany – en línia a les reclamacions fetes pels secretaris generals Javier Pacheco i Camil Ros en els darrers mesos–. Entre el 2023 i la fi del conveni, patronal i sindicats han acordat pujades del 3,4%, el 2,8% i el 2,46% respectivament.

CCOO i UGT han aconseguit en aquest pacte una de les seves màximes aspiracions: una clàusula d’actualització salarial d’aplicació automàtica al final de la vigència del conveni que garanteix el 85% de la diferència entre la retribució dels treballadors amb els increments acordats i la suma de l’IPC dels quatre anys. Així, els salaris del 2026, primer any després de la fi del conveni, s’actualitzarien amb els preus de consum.

Menys hores, sense absorció

Entre els aspectes que celebren els representants dels treballadors destaca la reducció de la jornada laboral anual del sector. Així, a partir del 2023 les hores treballades pels empleats de les metal·lúrgiques tarragonines es reduiran fins a 1.744. S’incrementarà, a més, el permís de conciliació sense justificació fins a una reducció anual de 16 hores de jornada. No es compensaran ni s’absorbiran, a més, els increments salarials pactats entre les parts.

Tarragona acorda, Barcelona trenca

Tot i que els sindicats tarragonins celebren l’acord tancat amb APEMTA, els punts de trobada no s’han assolit a tot el territori català. Poc abans que s’anunciés el conveni de Tarragona, els treballadors barcelonins del sector han denunciat que la Unió Patronal Metal·lúrgica ha “dinamitat les negociacions” per evitar la vaga. Així, CCOO Indústria s’ha refermat en la convocatòria de parades als centres de treball de les metal·lúrgiques barcelonines preparada per als dies 27 i 28 d’octubre.