Patronals i experts rebutgen l’optimisme del govern amb l’atur

Patronals i entitats professionals de l’economia neguen l’optimisme de govern i sindicats amb les dades d’atur publicades aquest dijous pel ministeri de Treball i Economia Social. La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec alerta que la baixada de la desocupació al maig –un mes històricament positiu per al mercat laboral– és “la pitjor dels últims 10 anys”.

Segons el secretari general de l’entitat, Josep Ginesta, altres cursos s’havien registrat contraccions de l’atur d’al voltant de 10.000 persones a Catalunya, mentre que enguany només s’ha reduït en menys de 2.700 desocupats. El representant empresarial nega, a més, efectes de base: si bé és cert que els primers mesos de l’any havien estat millors que altres exercicis –i, per tant, hi havia menys atur a reduir– la taxa continuava en els dos dígits. “No acceptem que s’instal·li el mantra que és bo mantenir un atur estructural al voltant del 10%“, etziba.

“L’objectiu hauria de ser equiparar-nos en termes d’atur registrat i estadístic als nostres competidors”, ha reclamat Ginesta. Tant Catalunya com l’Estat estan lluny d’aquest objectiu: ambdós mercats es mantenen per sobre del 10% en desocupació –un 10,4% al país en acabar el primer trimestre, un 12,5% a Espanya–; mentre que la Unió Europea celebrava a finals de maig un 6%, i l’Eurozona un 6,5%.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi / EP

Catalunya millora menys

Per la seva banda, el Col·legi d’Economistes de Catalunya apunta que, tot i el caràcter positiu de les dades d’ocupació en termes absoluts, l’atur “es redueix a Catalunya a menor ritme que al conjunt de l’estat”. El mercat laboral català, de fet, és el tercer pitjor pel que fa a descens mensual de les persones aturades, i el quart per la cua si es posa el focus en la comparativa interanual. En aquest sentit, el degà del CEC Carles Puig de Travy assegura que la situació “hauria de ser objecte de reflexió per part d’autoritats i de la societat en conjunt”

La CEOE avisa que “s’ha tocat sostre”

Els empresaris espanyols, al seu torn, apunten que la reducció de la desocupació podria haver “tocat sostre” a l’estat. Segons la CEOE, el moderat creixement en nous contractes i nova afiliació podria indicar que s’ha arribat al límit de la capacitat de creació de llocs de feina del mercat laboral espanyol. En cas de confirmar-se aquesta anàlisi, la situació seria “molt preocupant”, en tant que Espanya manté un atur estructural superior als 2,7 milions de persones. “No podem ignorar que una patologia alarmant del mercat laboral espanyol és la persistència d’altes xifres d’atur, amb un marcat caràcter estructural, tot i els elevats volums d’afiliació”, reitera la patronal.

Foment tem per la desacceleració de l’ocupació

La patronal s’ha mostrat poc optimista, també, amb la taxa d’atur d’aquest mes de maig, ja que ha assegurat que les dades mostren una tendència de desacceleració de l’ocupació el mes de maig. “No han estat positives les dades d’afiliació, atur i mortalitat de contractes indefinits, en comparació amb els històrics del mateix mes”, ha dit la patronal en un comunicat remès als mitjans. D’aquesta manera, Foment del Treball ha anunciat que estan a l’espera de veure els resultats dels pròxims mesos, ja que auguren que no seran tan esperançadors: “És evident que els sobrecostos laborals i les rigideses en el mercat laboral introduïdes en els últims temps repercuteixen negativament en l’ocupació i, per això, s’haurien de revisar”, ha conclòs la patronal.