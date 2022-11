Inspecció de Treball transforma més de 34.000 contractes en indefinits

Els contractes transformats en indefinits arran de la intervenció d’Inspecció del Treball de Catalunya ha escalat fins a 34.389 en l’últim any, segons ha informat l’organisme. Fins a l’octubre, s’han modificat 15.004 contractes que afectaven dones, i 19.385 que afectaven homes. Inspecció del Treball ha detallat que el 86,5% dels contractes eren temporals, mentre que el 13,5% eren de caràcter fix discontinu. Així mateix, l’organisme ha apuntat que Barcelona es troba entre les províncies de tot l’Estat on s’ha registrat un major frau pel que fa a regularització contractual. En concret, a Barcelona província s’han transformat 13.044 contractes després de l’advertiment d’Inspecció del Treball.

Les dades comunicades per Inspecció del Treball aquest dilluns són fruit d’un balanç provisional fet per l’organisme un cop detectades possibles irregularitats, i després de la tramesa de cartes a les empreses per instar a la regularització dels seus contractes. A Catalunya, Inspecció del Treball ha enviat un total de 38.555, segons ha concretat l’ens.

L’èxit de la reforma laboral

La reforma laboral que va aprovar l’estat espanyol “generalitza” el contracte indefinit i limita els contractes temporals a dos tipus: un d’estructural i un altre de formatiu. L’estructural pot tenir dues causes, per motius de producció o per substituir un altre treballador. En el cas de circumstàncies de producció, cal acreditar increments ocasionals de la producció o oscil·lacions de la demanda, i té un temps màxim de sis mesos, ampliables a un any per conveni col·lectiu sectorial. També es pot signar un contracte temporal d’aquest tipus en períodes com la campanya de Nadal, o la del camp, amb una limitació de 90 dies l’any, no consecutius. Pel que fa al contracte temporal de substitució, es fa per cobrir un altre treballador, que s’ha d’especificar “clarament. D’altra banda, l’acord ja redueix el temps d’encadenament de contractes per poder considerar a una persona com un treballador fix. Així, es passa dels 24 mesos en un període de 30, a 18 mesos en un període de 24.