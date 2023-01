L’aposta per la IA de Microsoft crearà 100 llocs de treball a Barcelona

El president de Microsoft Espanya, Alberto Granados, ha anunciat 100 noves contractacions al hub de intel·ligència artificial de la companyia a Barcelona. Segons el directiu, l’ampliació de plantilla respon a l’aposta que la multinacional nord-americana ha fet per l’impuls de la IA mitjançant la inversió de prop 10.000 milions d’euros en OpenAI, l’empresa desenvolupadora de l’eina ChatGPT.

Segons ha anunciat el directiu al Nova Economia Fòrum aquest dilluns, els experts que Microsoft ocupa a Barcelona ja treballen tant en la versió GPT-3 com en la nova GPT-4, que elevarà fins al bilió els paràmetres que l’aplicació té en compte a l’hora de respondre preguntes o elaborar textos segons les ordres de l’usuari.

Bon aprenentatge de la IA

L’eina basada en intel·ligència artificial té la capacitat d’aplicar-se a diversos escenaris i substituir la interacció humana directa, si bé necessita encara un important aprenentatge per adaptar-se a les necessitats dels humans. Per exemple, Granados ha apuntat a l’anàlisi sistemàtica de les converses a un contact center per estudiar les necessitats concretes dels clients, per així acabar integrant la solució als productes de la multinacional. També s’ha explorat, segons el president de la filial, la col·laboració amb diverses empreses de l’Ibex 35.

Open AI, desenvolupadora de ChatGPT / EP

Tot i les oportunitats que presenta i els camins oberts per la recerca, Granados ha insistit que les solucions basades en intel·ligència artificial s’han de desenvolupar “d’inici d’acord amb principis ètics”. Així, ha avisat les empreses desenvolupadores i els seus clients que posar a disposició dels usuaris un algorisme amb “biaixos” representarà problemes no només d’experiència, sinó també de reputació per als seus gestors.

Nous perfils tecnològics

Amb aquesta aposta, Microsoft insisteix a l’Estat espanyol –i, especialment, Catalunya– com un dels “pols tecnològics d’Europa”, tant per les propostes de valor de l’ecosistema local com per la “situació geogràfica. Només Alemanya, França i Regne Unit tenen més professionals certificats en computació al núvol que el mercat espanyol. Així, iniciatives com la de la multinacional poden servir de catalitzadors per atreure “nòmades digitals” –treballadors tecnològics en operacions internacionals que s’hi estableixen– a Barcelona i a tot el país.

El gran acomiadament

Durant la seva ponència al Fòrum, Granados ha confirmat que els 10.000 acomiadaments anunciats per Microsoft a escala global afectaran la filial espanyola. “Hem hagut de desinvertir en algunes àrees i hi ha determinats projectes en què s’ha d’ajustar la demanda”, ha apuntat el directiu, tot descartant que aquestes afectin els seus grans centres de dades a l’Estat. Tot i la tendència global a les retallades en tecnològiques, el president defensa que un “ajustament del 5% no és especialment significatiu”. “Ningú és immune i s’han d’establir prioritats”, conclou.