El Govern preveu una bona campanya de Nadal tot i la pujada de l’atur

El Govern considera que el mercat de treball català està “estable” tot i la pujada de l’atur d’aquest mes de novembre. Després de les dades publicades pel ministeri espanyol de Treball i Economia Social, que mostren un lleuger augment de la desocupació al país proper a les 1.000 persones, el secretari de treball del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, manté que no hi ha res estrany en la situació. “El novembre és tradicionalment un mes en què l’atur creix” ha argumentat el secretari, tot celebrant les bones xifres d’ocupació als mercats barceloní i lleidatà.

Segons Vinaixa, l'”estable” mercat laboral català apunta cap a una campanya de Nadal “positiva”. Si bé estimacions recents apuntaven cap a un període nadalenc menys productiu que els anteriors pel que fa a la creació d’ocupació. Tot i això, els secretari alerta dels efectes perniciosos de la inflació sobre l’augment del consum durant les festes. “Donat el marc actual d’inflació”, apunta el secretari, l’impuls al comerç a finals d’any pot ser modest. Sense l’espiral de preus, explica, la campanya de Nadal seria “encara molt més positiva”, especialment en unes primeres setmanes festives sense cap mena de restriccions després de la pandèmia.

El secretari de treball, amb tot, ha celebrat unes dades d’ocupació menys negatives que les que s’han vist en altres mesos de novembre. “L’increment d’atur ha sigut més reduït que el d’abans de la pandèmia”, ha apuntat Vinaixa. A més, l’afiliació positiva mostra una tendència contrària a la dels darrers mesos de l’any anteriors al 2020. Sense anar més lluny, tant el 2017 com el 2019 la seguretat social va perdre cotitzants a Catalunya el mes de novembre. Quant als pròxims mesos, si bé no ha volgut concretar dades a futur, ha respost que les expectatives negatives de les darreres setmanes ja “no s’estan concretant en dades”.

Tensió pels discontinus

Una de les qüestions de la darrera Reforma Laboral més qüestionats per l’empresariat català en els darrers mesos ha estat la figura contractual dels fixos discontinus -que, si bé ja existia i sempre s’ha quantificat com a contracte indefinit, no s’utilitzaven tant com ara-. Segons les dades publicades pel ministeri, els contractes d’aquest tipus s’han multiplicat per vuit en termes interanuals, i ja representen un de cada cinc indefinits.

La patronal catalana de la petita i mitjana empresa Pimec ha insistit a criticar aquesta figura, tot apuntant que “si no tinguéssim el sistema que tenim ara, computaríem 25.000 persones més com a aturades”. Vinaixa, per la seva banda, ha negat cap mena d'”atur encobert”, si bé accepta el debat sobre la metodologia de recerca davant l’augment del format contractual del fix discontinu.

Alerta dels sindicats

Comissions Obreres ha alertat de la mala situació en què queda el mercat laboral català després del novembre. Segons la principal central sindical del país, les dades d’atur del novembre -“en clar contrast amb altres territoris com València o Madrid”, apunten els representants dels treballadors- refermen la “necessitat de diversificar el model productiu”. Una baixada del rendiment dels serveis ha deixat el mercat laboral català en un mal moment, argumenten, tot reclamant la implementació del Pla Nacional per a la Indústria.

Quant a les prestacions per a treballadors en situació de vulnerabilitat, Comissions Obreres apunta que només una de cada tres persones aturades rep alguna mena de prestació social. En aquest sentit, reclamen l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per implementar els augments de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya i l’import de la Renda Garantida de Ciutadania pactada amb administració i agents socials.