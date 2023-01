El Govern celebra les dades d’atur tot i la preocupació dels agents socials

El Govern i els agents socials del país mostren desacord en la valoració de les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2022. Les dades de l’INE mostren una reducció intertrimestral de l’ocupació, a més d’un alentiment de la dinamització del mercat laboral en termes interanuals; tot i que els resultats finals de l’any són els millors en 17 anys. Així, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrat amb aquestes dades a la mà la “resiliència” de l’economia catalana en un any d’importants incerteses.

“Aquestes dades mostren la resistència del món del treball malgrat les dificultats i les previsions extremadament pessimistes”;, ha apuntat el conseller, tot celebrant especialment el tancament del curs amb un atur inferior al 10%. “Contrasta el descens del 2,1% de l’atur a Catalunya amb l’augment del 16% que hi ha hagut a Madrid” en termes interanuals.

També ha volgut destacar l’elevada capacitat de la indústria catalana per generar nova ocupació, amb 31.000 persones treballant-hi més que ara fa un any. En aquest sentit, ha subratllat la importància del Pacte Nacional per a la Indústria, que ha qualificat de “molt ambiciós”, en l’estabilització de l’estructura laboral del país.

Els sindicats, prudents

Tot i que des de la UGT reconeixen les bones dades en termes interanuals, consideren que “han quedat entelades per la confluència aquest 2022 de diferents crisis econòmiques i geopolítiques que estan empitjorant la situació de la població”. En un sentit similar, el secretari de treball i economia de CCOO avisa que les dades de l’EPA traslladen un “empitjorament lleu de la salut del mercat laboral” català, amb un “increment de l’atur i un apaivagament de la creació d’ocupació”.

Des de Comissions Obreres coincideixen a adduir l'”alentiment del creixement econòmic”, amb importants efectes sobre la contractació, a una situació econòmica “incerta” provocada per elements fora de l’àmbit del territori català. En aquest sentit, comparteixen el focus en el control dels preus dels productes bàsics, i celebren l’aplicació de les rebaixes d’IVA a productes bàsics aprovada pel govern espanyol a finals del passat desembre. Tot i això, ambdues organitzacions reiteren les acusacions cap a les empreses del país de “voler mantenir els marges empresarials en un context de crisi de preus”, una estratègia de negoci que agreuja l’espiral inflacionista.

Foment acusa la “desacceleració”

La patronal catalana Foment del Treball s’ha mostrat molt més pessimista que els representants dels treballadors. Segons els empresaris, l’EPA del quart trimestre demostra que “es manté el procés de desacceleració que ja s’advertia en els mesos anteriors” –un procés que, fins i tot, s’està “accentuant”–. L’organització apunta cap a “algunes normatives i costos que perjudiquen la creació de l’ocupació” com a causants de la caiguda de l’ocupació.