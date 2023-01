Glovo anuncia l’acomiadament de 250 treballadors, la majoria a Barcelona

L’allau d’acomiadaments massius a les empreses tecnològiques continua creixent i a aquestes se’ls suma ara Glovo. L’empresa catalana de delivery ha anunciat que acomiadarà al 6,5% de la seva plantilla, el que equival a 250 treballadors. La gran majoria d’aquestes sortides involuntàries es duran a terme a les oficines de la companyia a Barcelona. Glovo ha anunciat públicament els acomiadaments en un comunicat públic d’Óscar Pierre, el fundador de l’empresa. “Avui tinc males notícies”, ha començat Pierre, que ha afegit que “el departament de direcció assumeix tota la responsabilitat d’aquesta situació”. Per ara, encara no s’ha parlat de les compensacions als acomiadats ni com es triaran les persones que acabaran al carrer. De fet, Pierre ha assegurat que donarà més detalls dels acomiadaments en una reunió amb els treballadors aquest dilluns a les sis de la tarda.

La companyia catalana es va fer d’or amb la seva innovadora versió del menjar per emportar. Glovo dona la possibilitat als seus usuaris de triar el restaurant d’on volen demanar i que se’ls porti el menjar a la porta de casa. Gràcies a això, la companyia va aconseguir créixer i ara ja es troba en 25 països. En el comunicat, la companyia explica que des del 2015 ha crescut a doble o fins i tot triple la seva plantilla i assegura que això ha creat “ineficiències” en les seves operacions, que han intentat “corregir” durant el 2022, a causa de l’inestabilitat de la situació econòmica mundial.

Interior de ‘Yellow Park’, la nova seu central de Glovo al 22@ de Barcelona / ACN

Tot i que l’empresa continuava tenint bones xifres, la situació va canviar a partir de l’octubre -tal com indica el comunicat- ja que van constatar una “desacceleració”, que els ha obligat a prendre la decisió de retallar la plantilla. “L’actual situació macroeconòmica, amb l’augment dels tipus d’interès i la inflació, redueix el poder adquisitiu dels consumidors i alguns opten per demanar menys sovint”, apunta. “Aquesta decisió deixarà Glovo en un lloc millor”, ha lamentat Pierre.

Els incentius i mètodes encara són un misteri

Glovo no ha fet cap comentari sobre què passarà amb els treballadors acomiadats ni quines seran les condicions en les quals abandonaran l’empresa. De fet, el comunicat de la companyia afirma que cada país seguirà directrius diferents. “Tenim treballadors en 25 països amb diferents lleis i pràctiques locals. I tot i que el procés pot diferir segons el país, hem pensat en la planificació, així que tinguin la seguretat que tots vosaltres rebreu més informació del vostre líder o director d’equip avui mateix”, ha dit el fundador de la companyia en el comunicat.

Així doncs, en la reunió planejada per aquest mateix dilluns a la tarda, l’empresa acabarà de concretar les condicions dels treballadors acomiadats, així com les xifres de persones que marxaran de Glovo a cada país. Tot i això, Pierre també ha confirmat que el gran gruix d’acomiadaments serà a la ciutat de Barcelona, on hi tenen la seva seu principal.