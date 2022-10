Foment celebra que es descarti la nul·litat dels acomiadaments sense causa durant la covid

Foment del Treball ha celebrat que el Tribunal Suprem hagi descartat la nul·litat dels acomiadaments acordats sense causa vàlida durant la pandèmia i recorda com en el seu moment, fa dos anys, ja va manifestar que l’aprovació d’aquesta norma pel Consell de Ministres era una “decisió precipitada, gravíssima, unilateral i injustificada” i de “dubtosa constitucionalitat que atempta la llibertat d’empreses i que aboca moltes d’elles al concurs de creditors i a la seva liquidació”. En un comunicat, la patronal assenyala que no pot admetre que “es posi en dubte l’honorabilitat dels empresaris sota sospita de frau com a conseqüència de la lluita contra la covid-19“.

En un comunicat, Foment del Treball considera que la resolució de l’alt tribunal “reforça” el principi de llibertat d’empresa i la seguretat jurídica. Aquest dijous, el ple de la Sala Quarta del Tribunal Suprem va resoldre que els acomiadaments acordats que van tenir lloc durant la pandèmia sense una causa vàlida no es poden considerar nuls automàticament i que s’han d’estudiar cas per cas. D’aquesta manera, l’organisme reafirma la seva postura a favor dels empresaris i celebra que el TS hagi pogut valorar de manera positiva que es van fer tots els tràmits de manera correcte.

La resolució definitiva

Els magistrats consideren que el reial decret 9/2020 del govern espanyol que prohibia aquests acomiadaments en realitat no contenia “una autèntica prohibició”, i per tant les conseqüències d’un acomiadament fraudulent durant aquell període “no comporten la seva nul·litat” de manera automàtica. La sentència reforça -segons confirma el comunicat de Foment- el principi de llibertat d’empresa constitucionalment reconegut a l’article 38 de la Carta Magna i la seguretat jurídica. A més, asseguren que les empreses tampoc estaven obligades a acollir-se als expedients de regulació d’ocupació (ERTO) en cas de fer acomiadaments. El Tribunal Suprem té previst donar a conèixer el contingut sencer de la sentència en els pròxims dies.