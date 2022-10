La fi de l’estiu deixa 3.373 aturats més a Catalunya

Catalunya tanca el mes de setembre amb 354.318 aturats, uns 3.373 més que a l’agost. L’augment, d’un 0,96%, respon principalment a la fi de la campanya d’estiu i l’alentiment del sector serveis, que ha estat el més afectat per l’augment de la desocupació a tot l’Estat espanyol. Si bé el país té més persones sense feina que el vuitè mes de l’any, l’atur en comparació amb l’anterior mes de setembre, la fi de la campanya d’estiu de 2021, ha caigut en un 6,36% al territori, unes 24.152 persones menys que fa dotze mesos.

Els serveis han estat el gran forat de pèrdua d’ocupació, com ja és tradició, durant el setembre. A Catalunya han perdut la seva feina unes 1.503 persones durant els darrers 30 dies en aquest sector. Tant la indústria com l’agricultura tanquen el setembre amb pèrdues laborals, de 557 i 278 treballadors respectivament, mentre que la construcció registra uns 212 aturats menys. El col·lectiu de treballadors sense ocupació anterior creix en unes 1.247 persones.

En el conjunt de l’Estat espanyol es replica la tendència a la pèrdua de llocs de treball al sector serveis. Segons les dades publicades pel SEPE, el terciari espanyol ha perdut 24.691 treballadors en els darrers 30 dies. Es reverteix així la recuperació de l’ocupació l’últim terç de l’any que havia marcat els dos cursos de la pandèmia, quan el retorn dels serveis va augmentar la força de treball a la vertical en 26.329 i 76.113 persones el 2020 i el 2021 respectivament. També creix la xifra de persones sense ocupació anterior en unes 5.016 persones.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / EP

Per contra, sectors com l’agricultura o la construcció amplien substancialment la seva base de cotitzants. En el primer cas, el setembre registra 7.024 treballadors més que a l’agost, mentre que l’ocupació al segon ha crescut en unes 4.765 persones. Al conjunt de l’Estat, fins a 12 comunitats autònomes han perdut força de treball durant el setembre. Andalusia, amb uns 6.000 aturats més, lidera la caiguda de l’ocupació; mentre que el País Basc és la que més redueix l’atur, en unes 2.000 persones.

En total, a Espanya hi ha 17.679 aturats més. El ministeri de Treball i Economia Social, tot i la pujada, celebren que el mercat laboral ha “aguantat bé l’estacionalitat”. Tot i que la desocupació torna a apropar-se al llindar dels tres milions -hi ha uns aturats 2.941.919 a l’Estat- el 2022 encara està en xifres positives. Així, al tancament del setembre hi ha un 9,7% menys d’atur que al gener d’aquest exercici, quan voltava els quatre milions.

L’atur creix a totes les províncies

La demarcació catalana que més ha patit el cop de la fi de la campanya d’estiu ha estat Girona. Amb 1.139 persones aturades més, registra un augment de la desocupació del 3,54%. Superior en termes relatius ha estat la pujada de l’atur a Lleida, amb un 4,77% més en termes intermensuals i la destrucció de 886 llocs de treball. A les comarques de Tarragona, l’escalada ha estat més minsa, de l’1,89%, unes 790 persones treballadores menys. Barcelona és, amb diferència, la menys afectada per l’estacionalitat, i només ha perdut 558 treballadors durant el novè mes de l’any, un lleuger 0,22%.

La contractació, a l’alça

Els nous contractes, tot i l’augment de l’atur, mantenen la bona tendència dels darrers mesos a Catalunya. Durant el setembre, es van registrar al país un total de 265.006 contractes nous, un augment de 57.048, el 27,45%. Els efectes de la darrera reforma laboral, a més, comencen a notar-se sobre la taxa d’indefinits: ja són un 49,4% del total, uns 130.845, pels més de 134.000 temporals, que suposen el 51,6% dels contractes signats durant el darrer mes.

Els sindicats celebren les dades

Des de les Comissions Obreres de Catalunya celebren les xifres d’ocupació publicades pel ministeri. El secretari de Treball i Economia de la central, Ricard Bellera, apunta que l’afiliació al país ja està molt per sobre de les dades prepandèmiques, amb un augment de 150.000 persones ocupades si es compara amb el setembre del 2019. El sindicat subratlla, a més, la “millora en la qualitat de l’ocupació” que s’ha assolit amb la darrera reforma laboral. “És perfectament compatible tenir una millora quantitativa i qualitativa al mercat de treball”, apunta Bellera, si bé recorda que, davant la situació econòmica i l’espiral de preus, “manquen polítiques salarials”.