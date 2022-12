Ercros tanca l’acord de l’ERO a la fàbrica de Flix amb 39 acomiadaments

Els sindicats i la direcció d’Ercros han signat, aquest dijous al migdia, un acord sobre l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) de la fàbrica de Flix, que tanca pel cessament d’activitat a la planta de fosfat dicàlcic. L’expedient de regulació d’ocupació afectarà 39 persones de les 48 que treballen en el complex químic. Les nou restants mantindran la seva ocupació a la fàbrica per exercir tasques de vigilància, manteniment i desmantellament. Ara bé, l’acord de l’ERO també preveu reubicar, traslladar i intercanviar alguns empleats acomiadats en altres centres de treball de l’empresa química, jubilacions parcials, plans de rendes i baixes indemnitzades.

L’assemblea de treballadors van validar la setmana passada el contingut del preacord signat aquest dijous al migdia que el president del comitè d’empresa, Enric Cervelló, ha valorat positivament. Finalment, seran nou i no set les persones que continuaran a les instal·lacions fent tasques de manteniment. Set més s’acolliran al contracte relleu i d’altres marxaran a les fàbriques de Tarragona i Barcelona. La resta rebrà una indemnització de 20 dies per any treballat.

A ningú se li escapa, però, que la formalització d’aquest tràmit suposa ja el cessament definitiu de l’activitat productiva de la factoria electroquímica de Flix a partir de l’1 de gener. Això posarà fi als 125 anys de l’activitat de la planta, una situació que ja s’intuïa durant els últims anys. “S’anava veient que s’aproximava, però no esperàvem que fos de forma tan dràstica. Però hi havia solució: era una solució a tres bandes, entre tres empreses, no s’han entès entre ells”, ha resumit Cervelló.

Diversos membres del comité d’empresa de la planta d’Ercros a Flix / ACN

“És molt trist. És una fàbrica que porta 125 anys, familiar. Aquí han treballat els nostres avis, pares, fills… No és fàcil veure que la cosa s’ha acabat. Fa anys que s’està fent ERO i tancant plantes, però ara ja no queda res més, hem tancat l’última planta del centre de Flix. Ara es queda com un polígon: si vol venir alguna empresa que vingui, però d’Ercros no queda res. És molt trist per al poble de Flix. Això no només representa que els 48 treballadors afectats tinguin un problema, sinó que darrere hi ha més de 100 persones d’empreses contractistes que treballaven única i exclusivament per a Ercros i aquesta gent no ho tindrà tan fàcil. Això afectarà directament el poble de Flix”, ha lamentat Cervelló.

Malgrat tot, el president del comitè d’empresa encara no perd l’esperança que en un futur no molt llunyà, noves activitats s’interessin i s’estableixin a la zona industrial de Flix, omplint el buit que deixa Ercros i contribuint a generar ocupació al municipi i a la comarca. “Esperem que sigui així perquè hi ha tot el necessari perquè s’implanti una empresa aquí i salvi el territori”, ha tancat Cervelló.