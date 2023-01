Els agents socials reprenen el debat per la negociació col·lectiva

El debat entre els agents socials per tancar, d’una vegada per totes, l’Acord pel Treball i la Negociació Col·lectiva (AENC, per les seves sigles en castellà) s’ha reprès aquest dijous, segons ha avançat Europa Press. Sindicats, patronals i govern espanyol s’han trobat de manera informal i “sense res sobre la taula”, i ha suposat un episodi en una negociació que porta suspesa des del passat 5 de maig, per la falta d’acord sobre la clàusula de revisió salarial.

Totes les parts coincideixen a afirmar que durant la reunió d’aquest dijous no s’ha tractat cap tema específic sobre l’acord perquè l’objectiu principal era acostar posicions per a tractar de tornar, de manera oficial, a la taula de negociació. Els agents socials han conclòs la trobada sense metes concretes i sense dates per a la pròxima cita.

Nova proposta sindical

Des de la paralització de les converses, fa vuit mesos, els sindicats han acusat en diverses ocasions a la patronal d’aixecar-se de la taula de negociació de l’AENC, mentre que els empresaris han mantingut en aquest temps que segueixen asseguts i disposats a negociar. Totes dues parts han expressat al llarg d’aquests mesos la voluntat de tornar a abordar l’AENC, encara que no ha transcendit cap mena de reunió al respecte.

No obstant això, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, fa poc va llançar una nova proposta a la CEOE per intentar, de nou, asseure a les parts. Concretament, Sordo va admetre que CCOO estava disposat a incloure una nova variable dins de la clàusula de revisió salarial, que tingués en compte la realitat econòmica de les empreses. D’aquesta manera, les pujades salarials per convenis estaran lligades a la inflació i a la situació de les empreses o dels sectors acollits al conveni.

La proposta va tenir efecte, ja que el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va recollir va reconèixer que el plantejament de CCOO obria “un espai interessant” per a la negociació, “en l’ona” de les propostes dels empresaris.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi / EP

Trencament de les negociacions

A tot això cal recordar que tant els sindicats com la patronal van donar per tancades les negociacions per a l’AENC el passat 5 de maig, fa ja més de 8 mesos, davant la “diferència insalvable” amb la clàusula de revisió salarial que demanaven els representants dels treballadors i a la qual es van oposar els empresaris.

Per una banda, CCOO i UGT exigien als empresaris una pujada salarial del 3,5% per a 2022, amb clàusules de revisió salarial davant una inflació més elevada, de manera que els treballadors mantinguessin el seu poder adquisitiu. La CEOE, però, plantejava una pujada salarial del 8% repartida entre 2022 i 2024, i excloïa la clàusula de revisió salarial. El plantejament de la patronal recollia una actualització del 3,5% per a 2022, del 2,5% per a 2023 i del 2% per a 2024.

Si els agents socials tornen a asseure’s, els sindicats actualitzaran aquestes xifres. El líder de CCOO va advertir la setmana passada que, en cas de reprendre les negociacions, demanaran una pujada del 4% per a 2022 i entre el 2,5% i el 3,5% per a 2023 i 2024. Garamendi també s’ha mostrat a favor de la pujada de salaris, que “té tot el sentit”, encara que amb matisos segons els sectors.