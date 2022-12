Els costos laborals augmenten fins als 2.947 euros mensuals a Catalunya

Els costos laborals van continuar pujant a Catalunya durant el tercer trimestre de 2022. Concretament, al país el cost laboral per treballador i mes es va situar en els 2.947,55 euros. Aquesta xifra, que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials, és un 4,8% superior a la de fa un any. Si ho mirem per hora, la dada de Catalunya és que cada treballador costa, de mitjana, 24,41 euros cada 60 minuts, el que suposa un augment de quasi el 3% respecte al 2021, segons ha informat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquestes dades col·loquen Catalunya com el quart territori de l’Estat on els treballadors representen majors costos per darrere del País Basc, Madrid i Navarra.

Pel que fa a les vacants, a Catalunya l’INE n’ha trobat un total de 29.311, el que la situa com el territori de l’estat amb més manca de treballadors, ja que acumula fins al 20,4%. Això implica, en teoria, que una de cada cinc ofertes de treball actives de l’Estat són a Catalunya. Tot i que per vacant s’entén aquell lloc de treball creat recentment o que no està ocupat o que està a punt de quedar lliure i per al qual l’empresari està prenent mesures actives per a trobar un candidat aliè a l’empresa.

Un altre dels punts de l’informe sobre la jornada setmanal. En el total de l’estat, la setmana laboral mitjana pactada, considerant conjuntament temps complet i temps parcial, és de 35,3 hores. D’aquestes, es perden 7,3 hores a la setmana, de les quals 6,0 són per vacances i festes gaudides, 0,8 hores per baixes per incapacitat laboral i 0,3 per maternitat o paternitat. La resta d’hores no treballades (0,2) es deu a altres causes com altres permisos remunerats, conflictivitat laboral, raons tècniques, econòmiques, organitzatives, de producció i/o força major, en aquest punt és on s’inclouen els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Amb tot, el cost laboral per hora efectiva puja un 3,0% en taxa anual, a conseqüència del creixement de les hores treballades de l’1,0% respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Els costos creixen un 4% a l’estat

Pel que fa al global de l’estat, el cost laboral mitjà per treballador i mes va pujar un 4% durant el tercer trimestre amb relació al 2021, per situar-se finalment en 2.754,75 euros. Amb aquest increment del cost laboral, dues dècimes per sobre al segon trimestre de 2022, s’encadenen ja set trimestres consecutius d’alces. Per sector, l’hostaleria va liderar l’avanç percentual dels salaris amb un increment interanual del 15,4%, per situar-se en els 1.314,59 euros mensuals per treballador. El creixement interanual del salari en l’hostaleria s’ha moderat gairebé 25 punts respecte al segon trimestre, quan va augmentar un 40,3%.

Per la part de les vacants, Estadística en va registrar 143.876. D’aquestes vacants el 54% del total es troben comprimides entre Catalunya, Madrid i el País Valencià. Per contra, els territoris que menys vacants disposen són La Rioja, Cantàbria i Extremadura. S’ha de dir que totes sis coincideixen amb els territoris més i menys poblats de l’estat. El 94,5% de les empreses enquestades van respondre que no tenien vacants a cobrir entre juliol i setembre perquè no necessitaven treballadors addicionals. La major part de les vacants, nou de cada deu, es troben en el sector serveis.