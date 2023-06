La contractació caurà un 7,7% a Catalunya durant la temporada d’estiu

La temporada d’estiu deixarà a Catalunya un total de 74.260 nous llocs de treball, segons dades publicades per la companyia de recursos humans Randstad. En cas de confirmar-se aquesta previsió, suposaria una caiguda del 7,7% en creació de nova ocupació durant mesos clau per al sector serveis –en especial el turisme i l’hostaleria–. Durant el mateix període del 2022 a Catalunya 80.492 persones van trobar feina, unes 6.200 més de les que estima el document publicat aquest dijous.

La part més important de la caiguda en la contractació tindrà lloc, segons les estimacions de Randstad, a Barcelona. L’estudi de la companyia de treball temporal assegura que la demarcació de la capital del país patirà una caiguda en contractació durant l’estiu del 10,6% en termes interanuals –un retrocés superat només per Tenerife i Las Palmas, amb un 17,9% i un 15,5% respectivament–. Val a dir que les regions on més es moderaran els nous contractes coincideixen en el seu marcat caràcter turístic –la que més perdrà, amb un descens del 6%, és Sevilla–.

La segona amb més contractes

Val a dir, però, que en termes absoluts Catalunya és el segon territori de l’Estat on més contractes nous se signaran, segons les expectatives de Randstad. L’estudi situa el país només per sota d’Andalusia, que superarà la barrera dels 100.000 treballadors incorporats; i còmodament per sobre del País Valencià i la Comunitat de Madrid, ambdues per sota dels 60.000 llocs de treball generats. En el conjunt del mercat espanyol, l’empresa estima que es generaran més de 500.000 noves ocupacions, un llindar que ja es va trencar el 2021.

Els hotels lideren la càrrega

Segons Randstad, serà el sector turístic el que lideri l’activitat estiuenca, també en el mercat laboral. Un 37% de les persones contractades treballaran al sector hoteler, mentre que un 15% addicional aconseguiran feina a restaurants i bars. L’oci i l’entreteniment s’emportarà, segons l’empresa, un 3% dels nous contractes, mentre que el comerç concentrarà un 16% de les incorporacions. Crida l’atenció que el segon sector que més ocupació generarà, amb prop d’un 30% del mig milió de persones que trobaran feina a l’Estat durant l’estiu, és la logística. Val a dir, però, que en aquests darrers dos casos les xifres suposen un important retrocés interanual –un 30,7% en el cas del comerç i un 27,3% en el de la paqueteria–.