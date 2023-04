Les VTC tradicionals ataquen l’AMB per “mesos d’inseguretat jurídica”

El sector de les VTC tradicionals està en peu de guerra contra l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a la qual acusen de fer-los treballar durant els últims quatre mesos i mig “en la inseguretat jurídica“. En un comunicat, Associació de VTC Gran Turisme de Catalunya assegura que les últimes reunions amb l’AMB només demostren que l’entitat pública no vol implantar cap regulació immediata per al sector i només vol allargar el procés “per qüestions polítiques i electorals, sense pensar en el greu perjudici a l’autònom i/o empresa” del sector.

És per això que la patronal ha convocat a tots els seus associats a una concentració de protesta davant de la seu de l’AMB -a la Zona Franca- el pròxim dimarts dia 25 d’abril a les onze del matí. Aquesta nova manifestació arriba, assegura la patronal, perquè des del passat 1 de gener “centenars de vehicles” no poden treballar de manera normal i habitual “donada la inoperància de Transports de la Generalitat i l’AMB” -òrgan tutelar de les VTC- en la tramitació de la llicència urbana, sense la qual estem exposats a dures sancions.

A tota aquesta lentitud també se li suma que els conductors amb la seva llicència en tramitació poden ser multats. És per això que també exigeixen que no se’ls imposin aquestes multes durant el període de resolució de la llicència perquè consideren que no han de “pagar la lentitud administrativa”, amb l’afegit de què han de pagar fins a 500 euros per emissió de dita llicència.

A més, també reclamen no ser multats per l’obligatorietat dels dies festius, ja que consideren que és mesura “demostradament obsoleta” que afecta la seva imatge davant els clients. Per últim, també demanen que les autoritzacions provinents de Bescanvi, “siguin directament aprovades per la seva pròpia especificació de ja pertànyer a l’AMB amb números assignats”.

És per això que les VTC tradicionals asseguren rotundament que si no poden treballar, disposen “de molt temps lliure per convocar legalment mobilitzacions setmanals fins a ser escoltats i reconeguts” com el que són, “un servei necessari per a l’activitat econòmica del país”.

Un enemic comú amb el taxi

A part de tot això, el sector també denuncia, igual que el sector del taxi, que “mentre som perseguits i denunciats per la llicència urbana” a Barcelona hi ha “centenars de vehicles de matrícula blanca, particular i pirates” que treballen “impunement” per tota la ciutat i l’aeroport. És per això que donen el seu suport explícit a les mobilitzacions del Taxi de les últimes setmanes en contra la “captació il·legal i els Tours d’Agències pirata”.