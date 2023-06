UGT denuncia Mango per “amenaçar i coaccionar” empleats

UGT ha anunciat aquest dimarts que ha denunciat Mango davant la Inspecció de Treball per violar la llibertat sindical dels seus treballadors. En un comunicat, el sindicat assegura que l’empresa catalana ha arribat a “amenaçar i coaccionar” als treballadors que volien participar de les eleccions sindicals al centre logístic de Lliçà de Munt del pròxim 21 de juny. A més el sindicat assegura que la companyia presidida per Isak Andic ha interrogat un en un a gairebé 400 empleats del centre. A més, UGT assegura en el comunicat que en el moment que l’empresa va tenir coneixement del procés electoral -el passat 19 d’abril- i va comprovar que hi havia un “grup nombrós” de treballadors disposats a mantenir-se com a candidats, “va decidir actuar”.

En aquesta línia el sindicat considera que el comportament de l’empresa tèxtil és “inacceptable” i suposa una vulneració “molt greu” dels drets dels treballadors. De fet, per aquest mateix motiu el sindicat liderat per Camil Ros ja ha assegurat que a més de la denúncia a la Inspecció de Treball també presentarà, una demanda laboral als jutjats competents. Així mateix, UGT ha reclamat al Departament d’Empresa i Treball a actuar contra les companyies que vulneren la llibertat sindical.

No s’ha rebut cap denúncia

Per altra banda, des de Mango neguen completament aquestes acusacions al TOT Economia i asseguren que encara no han rebut cap demanda per part d’UGT, només el comunicat. A més, afegeixen que el procés per presentar candidatures acaba aquest pròxim dijous i que valoren positivament les tres candidatures que ja s’han presentat a càrrec d’UGT, CCOO i Fetico. En aquest sentit, la companyia tèxtil catalana ha afegit que “treballarà estretament amb la representació sindical que es defineixi després de les eleccions”.

En aquesta línia asseguren que “respecten i donen suport” als comicis, ja que la “llibertat sindical constitueix un dret fonamental dels treballadors, i aquests han estat sempre el principal actiu de la companyia”. Per reblar les explicacions, la companyia destaca que “no ha estat involucrada en el procés d’eleccions sindicals, perquè es tracta d’una activitat impulsada pels treballadors”.