Els treballadors de Martorelles aniran a la vaga a partir de l’1 de febrer

Els treballadors de Martorelles estan en peu de guerra contra Amazon pel tancament de la planta anunciat fa poques setmanes. Això els ha portat a convocar definitivament una vaga a partir d’aquest mateix dimecres i fins a la finalització de la negociació del tancament de la planta de la multinacional nord-americana, que es podria allargar fins al dia 17 de febrer. Concretament, els treballadors consideren que les propostes de la companyia als treballadors són completament insuficients i és per això que ja han començat les primeres mobilitzacions “davant el despropòsit que planteja l’empresa per esmorteir la pèrdua de més de 800 llocs de treball” que és relocalitzar els treballadors o bé a Figueres o bé a Saragossa.

Des de CCOO consideren que totes dues opcions requereixen un canvi de residència per a la persona treballadora i davant d’aquesta problemàtica Amazon va oferir unes compensacions per trasllat, ara bé, aquestes són inferiors al mínim legal segons l’Acord general per a les empreses de transport de mercaderies per carretera. Aquest reglament estableix que una compensació equivalent a quatre mensualitats, cosa que no s’oferia. És per això que el 25 de gener la representació dels treballadors va manifestar el seu total desacord amb la proposta per part de l’empresa i va exigir iniciar un estudi de recol·locació del personal entre altres centres dins de la província de Barcelona, proposta que no ha estat resposta per part d’Amazon.

De fet, l’última oferta d’Amazon als treballadors pel trasllat és de 4.650 euros per personal del magatzem i 5.100 euros per als capatassos, tant si el trasllat és per a Saragossa o per a Figueres. En tots dos casos, la forma de pagament seria pagament únic de 3.000 euros bruts i la resta prorratejada en 12 mensualitats. Davant la “proposta irrisòria” per part de l’empresa, la resposta dels treballadors ha estat procedir a la convocatòria de vaga des de l’1 de febrer fins a la finalització del procés de negociació.

“Ens prenen el pèl”

Davant d’aquesta situació, des del comitè d’empresa asseguren que l’empresa els “està prenent el pèl” i que les ofertes rebudes des de la companyia no només són petites sinó que “ni s’acosten als límits de la legalitat”. De fet, des del comitè consideren que les ofertes rebudes són “un abús” i recorden que tothom sap quant guanya la companyia. Davant de tot això als treballadors han optat per anar a la vaga i lluitar per unes millors condicions de les quals fins ara ha ofert Amazon.

Un altre punt conflictiu en la negociació del tancament és que Amazon, de moment, ha assegurat que no farà un Expedient Regulador de l’Ocupació (ERO) i davant d’aquesta circumstància els sindicats ja defensen la postura d’un “ERO encobert” en considerar que les alternatives que s’estan presentant als treballadors no són suficients per al canvi que estan demanant. “Tenim famílies senceres que treballen aquí, no poden esperar que tothom marxi a Saragossa amb aquests incentius tan minúsculs”, expliquen dels del comitè treballadors.