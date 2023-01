Els treballadors d’Amazon a Martorelles registren un avís de vaga per al febrer

Els treballadors d’Amazon a Martorelles faran vaga després de no arribar a cap acord en la negociació el passat dimecres. Tal com han explicat fonts properes a la negociació a l’ACN, el conflicte del tancament i la relocalització de la fàbrica que va anunciar la companyia nord-americana afecta 745 treballadors que han decidit fer vaga de l’1 al 17 de febrer davant el desacord en la reunió de negociació. Tot i això, que la vaga es registri per 17 dies no implica que s’acabi duent a terme tot el període. El problema principal que relaten les fonts és que la multinacional de comerç electrònic va prometre que garantiria els 745 llocs de treball amb recol·locacions, però els sindicats han criticat durament la mesura, que consideren un “ERO encobert”.

Fa dues setmanes, Amazon va anunciar que tancava la seva planta a Martorelles per motius de producció. Aquesta mesura deixava sense feina a més de 700 persones que la multinacional plantejava relocalitzar a la fàbrica de Saragossa o de Figueres. Pel que fa les fàbriques catalanes, Amazon té centres al Prat de Llobregat, Castellbisbal i, a partir de l’abril, a El Far d’Empordà. En aquesta ocasió, Amazon ofereix als treballadors de Martorelles un pagament únic de 1.500 euros pel trasllat a Figueres i 3.000 euros pel trasllat a Saragossa. Aquesta xifra no va convèncer “en absolut” als representants sindicals que van titllar l’oferta de “minúcia” i van amenaçar amb mobilitzacions.

Imatge d’arxiu de logo d’Amazon / Europa Press

Els sindicats van assegurar que la mesura no s’atenia als drets dels treballadors i la van titlar d”ERO encobert“. Tot i això, en una assemblea celebrada aquest diumenge, la plantilla va decidir que donaria uns dies més de marge abans de fer una crida a la vaga. Finalment, però, i a causa de les insuficients iniciatives que ha plantejat la companyia per fer més amena la sortida dels treballadors, els sindicats han acabat decidint que hi haurà vaga, tal com confirmen les fonts de la negociació.

Coincidència amb els acomiadaments massius d’Amazon

Una de les raons que plantegen els sindicats per no acceptar els incentius d’Amazon és la voluntat de la companyia d’acomiadar a un percentatge important de la plantilla a escala mundial. No és cap secret que la multinacional nord-americana ja està implementant acomiadaments massius arreu del món. D’altra banda, els sindicats també veuen el tancament de la planta Martorelles com una voluntat de forçar els empleats a acollir-se a convenis de referència menys avantatjosos fora de la demarcació de Barcelona o a donar-se de baixa voluntàriament del lloc de feina.