Els sindicats ataquen els “empresaris indecents” en un 1 de maig electoral

Com en el més barroer dels guions de cinema social, la Via Laietana ha rebut la manifestació dels sindicats majoritaris pel Primer de Maig amb la millor experiència que el centre de Barcelona pot oferir: Envoltant-la de turistes fent fotos des de la porta d’hotels de tres estrelles i franquícies de cafeteries. La tradicional manifestació del dia del treballador, tant revetlla com protesta, ha congregat més de 5.000 militants de Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors -2.000 segons la Guàrdia Urbana- en el seu clàssic recorregut entre Plaça Urquinaona i la Plaça Idrissa Diallo. En una jornada de commemoració de les acumulades victòries de la negociació col·lectiva en el darrer curs, de la reforma laboral a la pujada de l’SMI a 1.080 euros, líders sindicals i representants polítics de les formacions d’esquerres han aprofitat per demanar el vot a “la classe treballadora“.

Durant la ponència de final de festa, en un escenari situat al costat de l’edifici de Correus, el secretari general de les Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha cridat els treballadors a “omplir les urnes de progrés i de drets”, tot demanant el vot per a opcions polítiques que “donin continuïtat a l’agenda progressista” que identifica amb els valors del sindicat. En una edició marcada pel cicle electoral que encetaran les municipals del pròxim 28 de maig, els líders polítics de l’espectre de l’esquerra catalana que solen acompanyar els representants dels treballadors s’han fet notar especialment: Tant Oriol Junqueras com Miquel Iceta han estat presents a la mobilització -en el primer cas, amb una capçalera pròpia d’Esquerra Republicana-, així com l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que s’ha sumat a demandes de CCOO i UGT com el control de preus o la intervenció del mercat del lloguer.

Un any després d’un Dia Internacional del Treballador especialment combatiu davant la perspectiva de la caducitat de més d’un milió de convenis col·lectius a Catalunya, i amb molts dels acords sectorials del país acordats amb diversos nivells de satisfacció per als sindicats, ni Pacheco ni el secretari general de la UGT Camil Ros han afluixat en el seu embat contra la patronal. En l’acte sindical al final de la mobilització, el màxim dirigent de CCOO al país ha insistit en la màxima de què fan bandera des de l’inici de la crisi de preus: “O Salaris, o conflicte”. El líder sindical ha denunciat els creixents beneficis d'”empresaris indecents” enmig d’una espiral inflacionista a la baixa, tot recamant que “es distribueixin els milers de milions” que, assegura, està guanyant el sector privat amb el trasllat a preus dels costos de matèries primeres.

Els secretaris generals de les Comissions Obreres i la UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, al tancament de la manifestació de l’1 de maig / ACN

Per la seva banda, Ros ha volgut veure el got mig ple posant el focus en les reformes acordades amb el govern central en els darrers mesos, com la superació del llindar dels 1.000 euros en el salari mínim interprofessional o l’assoliment del 50% de la contractació indefinida d’ençà de l’entrada en vigor de la reforma laboral. “Si aquest primer de maig podem dir que el sindicalisme és útil és perquè la mobilització serveix”, ha etzibat Ros pocs mesos després d’una “tardor calenta” que ha concentrat convocatòries de vaga a sectors des de la construcció fins a la indústria del metall. En una petita concessió a les patronals agràries pel patiment que genera la sequera sobre el camp, el dirigent de la UGT ha aprofitat per enlletgir als empresaris del camp la seva negativa a seure a la taula de diàleg amb els treballadors per actualitzar el conveni col·lectiu agropecuari. El no rotund dels empresaris del camp a actualitzar les taules salarials a l’SMI bloqueja des de fa més de dos anys el pacte amb els treballadors, com ha recordat Ros, tot alertant de més tensió dins el sector.

El jovent encén l’habitatge

Pocs dies després de l’aprovació de la nova llei de l’habitatge, els sindicats han posat el focus en la crisi residencial com un dels principals esculls per a la millora de les condicions de vida dels treballadors; especialment dels més joves. “El problema -assegura Ros- és el preu dels pisos, no que manquin”. Els líders sindicals han rebutjat les reserves i crítiques de patronals i empreses del sector immobiliari al control de preus, i han exigit una intervenció immediata a un dels mercats més tensos del país. En aquest sentit, Pacheco ha reclamat als seus potencials aliats institucionals mesures que solucionin el mentrestant d’una nova norma que valora només a llarg termini. La construcció d’habitatge social, apunta el líder de les Comissions Obreres, fonamenta un mercat residencial equilibrat “en uns anys, i necessitem mesures ara”.

Els joves de CCOO en la protesta davant la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona / TOT Economia

Davant casos, especialment concentrats en el jovent, en què l’abonament del lloguer s’eleva fins al 70% del salari -una realitat que els secretaris generals titllen d'”indecent- Pacheco ha exigit una “intervenció al mercat immobiliari per abaixar els preus”. A aquesta demanda s’ha afegit el col·lectiu de joves de les Comissions Obreres, en una concentració davant la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. En una protesta que, a diferència de la de l’any passat davant la seu de Foment del Treball, no ha comptat amb la participació dels joves de la UGT, els militants han exposat la distribució d’un minihabitatge sota el títol “Benvingut al teu zulo de 20 metres quadrats”, amb referències crítiques a portals d’habitatge com Idealista. Més enllà d’aquesta parada, els sindicalistes s’han congregat també a la plaça Ramon Berenguer per recordar els treballadors morts en la seva feina durant el 2022, un any de creixement de la sinistralitat laboral.

La desfeta de les oposicions

Durant la mobilització, els representants sindicals han aprofitat per atacar el Govern pel “desgavell” de les subcontractacions en les oposicions dels interins que ha implicat les empreses Cegos i Randstad. A elles ha dirigit les seves crítiques Ros, que ha assegurat que “en comptes de cobrar, haurien de pagar pel perjudici causat”; tot reclamant “solucions abans que dimissions, després ja veurem”. Així, ambdós líders han criticat la tendència a externalitzar processos i serveis públics cap al sector privat. “Externalitzar porta a la precarietat”, lamenten des d’UGT. Per la seva banda, Pacheco ha exigit que “es depurin responsabilitats” després de la desfeta, tot atacant la “voluntat de continuar privatitzant”, un procediment, assegura, “nociu” per a la gestió pública del país. La batllessa de Barcelona s’ha afegit a les exigències dels representants dels treballadors, tot reclamant “explicacions” a la Generalitat. Colau ha demanat que es concreti “com es resoldrà el procés per garantir que es facin aquestes proves”.

Amb tot, la manifestació ha integrat, com cada any, el caràcter festiu que els sindicats majoritaris imprimeixen al Dia del Treballador. D’acord amb les tendències, l’escenari ha canviat Rigoberta Bandini pel Born to Run de Bruce Springsteen en la rebuda a líders i militants. El boss ha obert una ponència que han tancat, com sempre, Els Segadors i La Internacional -aquesta darrera, això sí, en castellà; i amb pocs militants optant pel català-. No en va, Pacheco ha fet seva una cita del comunista italià Antonio Gramsci -mort després de l’empresonament per part de les autoritats feixistes ara fa 86 anys- que els músics militants fa dècades que abanderen: “Instruiu-vos, necessitarem tota la intel·ligència; emocioneu-vos, necessitarem tot l’entusiasme; organitzeu-vos, necessitarem tota la força”, ha conclòs el líder de les Comissions Obreres.