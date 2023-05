Els sindicats es tanquen a la Diputació contra el “menyspreu” de Marín

Els sindicats Comissions Obreres, CGT i la Intersindical s’han tancat a la seu de la Diputació de Barcelona per reclamar millores salarials. Els representants dels treballadors acusen la presidenta i batllessa de l’Hospitalet de Llobregat Núria Marín i altres càrrecs de l’organisme territorial de “menystenir” la negociació col·lectiva i “posar en joc” els sous dels col·lectius amb pitjors condicions dins la corporació, uns 800 treballadors.

L’acció de protesta ve motivada per la negativa del ple de la Diputació d’incloure a la sessió del mes d’abril les reclamacions dels sindicats tot i portar prop d’un any de negociacions per millorar les condicions laborals dels treballadors. La tancada d’aquest dijous forma part d’un conjunt de mobilitzacions i altres accions plantejades per totes tres centrals durant el darrer mes.

Badalona i Viladecans, en el punt de mira

Els sindicalistes han cridat als treballadors de les oficines de Can Serra a unir-se a la protesta, i rebutgen abandonar l’ocupació fins que els càrrecs designats de la Diputació s’avinguin a negociar les noves condicions salarials. En concret, a banda de Marín, han responsabilitzat de la situació l’alcalde de Viladecans i president de l’àrea de Recursos Humans de l’organisme, Carles Ruiz; i l’alcalde de Badalona i diputat de Recursos Humans, Rubén Guijarro –tots tres socialistes–. En aquest sentit, exigeixen als representants polítics “estar a l’alçada de les circumstàncies” per culminar la negociació.

Des de la Diputació, en resposta a la mobilització sindical, han confirmat que Ruiz es reunirà amb els representants dels treballadors. La proposta salarial, asseguren, es discutiria en el pròxim ple, que se celebrarà un cop passades les eleccions municipals del 28 de maig.

Excuses tècniques

Segons han declarat fons de la Diputacó a l’agència ACN, tots els partits que en formen part estan d’acord en portar al ple les reclamacions de la part social, si bé el punt es va retirar del ple de l’abril per “un informe desfavorable d’Intervenció”. “Aprovar aquesta mena d’expedients amb informes desfavorables no és correcte”, continuen, i caldrà fer modificacions al punt per acabar aprovant les millores salarials. “No hi ha discrepàncies de fons”, reiteren, entre l’equip de govern, els partits i els sindicats.