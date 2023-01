Nova multa milionària a Glovo per mantenir els falsos autònoms

La inspecció de treball ha sancionat Glovo amb 56,7 milions d’euros després d’un nou incompliment de la Llei Rider. La plataforma de repartiment, un dels primers unicorns catalans abans de l’adquisició per part del gegant alemany Delivery Hero, manté la ja il·legal relació comercial amb els seus repartidors, segons l’organisme del Ministeri de Treball. Segons justifiquen els inspectors, l’empresa d’Oscar Pierre ocupa encara més de 7.000 falsos autònoms i uns 813 treballadors estrangers de manera irregular.

Així, la Inspecció proposa una sanció de 32,9 milions d’euros per no haver donat d’alta a la Seguretat social els més de 7.000 riders que encara no gaudeixen d’una relació laboral amb la companyia, a què s’afegeix un acta de liquidació d’uns 19 milions d’euros per les cotitzacions no abonades a Hisenda. Per altra banda, exigeix un pagament de 5,2 milions d’euros per l’ocupació irregular dels 813 treballadors estrangers.

200 milions en sancions

Amb aquesta darrera multa, la companyia de delivery acumula 205,3 milions d’euros en sancions per incompliments diversos de la llei Rider, amb efectes sobre uns 37.384 treballadors. La inspecció de treball confirma, així, les amenaces de la ministra de treball Yolanda Díaz sobre Glovo per ignorar reiteradament la legislació acordada entre sindicats i patronal que regula les relacions laborals entre els repartidors i els operadors del sector.

Nova denúncia contra Glovo per les seves pràctiques empresarials / ACN

El darrer dels conflictes, similar al d’aquest dimarts, va comportar una compensació de 79 milions i l’obligada regularització de més de 10.000 falsos autònoms. Des de Treball, en aquella ocasió, se’ls va acusar –a banda de la “gravíssima vulneració de drets fonamentals de treballadors”– d'”obstrucció a la tasca de la inspecció”, com va confirmar la mateixa Díaz al Congrés dels Diputats.

Poc després de confirmar la multa, el departament dirigit per la vicepresidenta segona va anunciar que portaria l’empresa davant la fiscalia per aquests obstacles a la feina dels inspectors. “El pes de la llei recaurà contra les empreses que incompleixin” les normes laborals, va declarar Díaz en seu parlamentària.

Enemistats al sector

A banda dels batzacs propinats per la inspecció de treball pels incompliments de la normativa laboral, Glovo també ha creat malestar entre altres empreses i col·lectius del sector del delivery i la mobilitat. El passat novembre, l’associació Riders x Derechos i l’agrupació Élite Taxi van acusar l’empresa d'”actuar com un càrtel”, amb instàncies diverses de “competència deslleial” que afectarien un 10% de la facturació d’altres companyies.

Segons va apuntar l’advocada Montserrat Ribot durant la presentació de l’Observatori del Treball, Algoritme i Societat, Glovo trencaria la regla establerta a l’article 1 de la llei de defensa a la competència per la fixació de les tarifes dels treballadors autònoms –els seus riders–. També actuaria contra l’article 3, per mantenir les relacions mercantils amb els repartidors quan la resta del sector, en compliment de la normativa establerta, els té contractats.