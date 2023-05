Musk ataca els teletreballadors: “És moralment incorrecte”

Elon Musk ha carregat contra el teletreball, considerant-lo “moralment incorrecte”. El CEO de Twitter i Tesla ha condemnat en una entrevista amb la NBC la reclamació dels treballadors de fer jornades telemàtiques -un conflicte central a ambdues empreses, en què Musk va forçar el retorn a oficines poc després del retorn dels confinaments-. El milmilionari ha titllat de privilegiats els seus treballadors, en comparació principalment amb els empleats del sector secundari. “És una mica com la cita falsa de Maria Antonieta: Que mengin pastís”, ha apuntat la segona persona més rica del planeta, tot assegurant que “altres treballadors no ho poden gaudir”.

“Estic convençut que la gent és molt més productiva quan treballa en persona”, assegura Musk, en contra del que afirmen diversos estudis de grans empreses i institucions tecnològiques. Sense anar més lluny, el 87% dels treballadors de Microsoft percebien el 2022 una millora en la seva productivitat quan podien treballar des de casa -mentre que només un 12% dels seus supervisors, val a dir, hi confiaven-. Tot i això, “si vols treballar a una de les meves empreses, vens a l’oficina cada dia”, ha reiterat el magnat.

Teletreball immoral

Qüestionat per la seva posició, Musk ha declarat que la prohibició del teletreball a Tesla, Twitter i Space X “no és només una qüestió productiva, també és moral”. “Tu teletreballaras des de casa mentre qui fa el teu cotxe, o el teu menjar, no pot fer-ho? Això no està bé”, opina el milmilionari, tot reclamant als treballadors que deixin estar “aquesta merda del teletreball”. “Les classes d’ordinador portàtil viuen a La La Land, però la gent que fa totes les seves coses ha d’anar als seus llocs de feina”, critica.

Renuncies a Twitter

Tot i la seva excessiva disciplina pel que fa a la presencialitat a la feina, Musk ha hagut de retirar algunes de les seves polítiques contra el teletreball més dures. Sense anar més lluny, després de la prohibició completa de la no presencialitat a Twitter -una de les seves primeres mesures com a CEO- una munió de treballadors van presentar la seva dimissió per abandonar el seu “dur ambient d’oficina”. En comptes d’abandonar-lo completament, la marxa de peces clau de l’estructura de la xarxa social va deixar el teletreball sobre la teulada dels supervisors. “Tot el que cal és que un manager prengui la responsabilitat per assegurar que el treballador manté una contribució excel·lent” tot i no assistir a l’oficina, va escriure en un correu a tota la plantilla el passat novembre.