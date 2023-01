Martorelles retreu la “mala fe negociadora” d’Amazon pel maldestre trasllat

Amazon manté sobre la taula les “ridícules” condicions pel trasllat de la seva planta a Martorelles que han forçat als treballadors a convocar una vaga. A un dia d’encetar les aturades, la taula de negociació d’aquest dimarts no ha donat fruits, segons comuniquen els representants de la plantilla, per la “presa de pèl” de la companyia. La direcció de la planta, expliquen a TOT Economia, havia d’aportar les dades de vacants a la demarcació de Barcelona, tal com els treballadors exigeixen dènçà de l’anunci del trasllat a Saragossa i Figueres -una documentació que, a l’inici de les converses, no s’ha aportat-.

Davant l’amenaça de trencament de converses de la força de treball, Amazon ha acabat per revelar unes 132 places lliures on recol·locar els empleats de Martorelles, una xifra extremadament llunyana als més de 800 que es perden amb el cessament de l’operació de la planta. El comitè d’empresa, tot i això, sospita, segons expliquen a aquest diari, que n’hi ha “molts més” llocs disponibles. Més enllà de l’accidentat reconeixement, l’empresa ha declinat fer una nova oferta a la plantilla, mentre que els treballadors ja n’han fet una -que, expliquen, prefereixen no revelar fins que no rebin resposta oficial de la direcció-.

Fins i tot sobre l’oferta inicial de relocalització dels treballadors a les noves operatives, a Figueres o Saragossa, des de Comissions Obreres apunten que ambdues opcions “requereixen un canvi de residència” per part dels treballadors afectats. Donades aquestes circumstàncies, l’Acord general per a les empreses de transport de mercaderies estableix una compensació mínima de quatre mensualitats, una xifra que, expliquen, no s’ha posat sobre la taula per part d’Amazon.

La planta d’Amazon a Martorelles / ACN

ERO o trasllat

Des de la companyia sostenen encara que no hi ha la possibilitat de fer un ERO, en tant que es tracta d’un trasllat d’activitat, si bé els representants de la força de treball ho neguen. “No hi ha dret, això no és un trasllat, estan tancant la planta”, argumenten des del comitè. Aquesta operació permet a l’empresa oferir compensacions de només 20 dies per any treballat a cada empleat per al que no trobin alternativa -un pagament molt més baix que si s’executés, com demanen els sindicats, un acomiadament col·lectiu-. Més enllà del conflicte sobre el format dels possibles acomiadaments, els representants apunten que exclusivament s’està oferint reubicar “les categories més baixes -les que perceben, també, salaris més reduïts-, quan hi ha altres estrats que també necessiten feina”.

Les negociacions cremen

Tot i que en primera instància el comitè d’empresa semblava veure predisposició a la companyia per arribar a un acord, després de dues setmanes de converses infructuoses i una convocatòria de vaga els treballadors detecten “mala fe negociadora” a la direcció de la planta. Segons expliquen des del comitè, les formes de l’empresa i les baixes ofertes de compensació escalfen els ànims entre la plantilla a només 19 dies de la fi del termini de les negociacions. Tot i que el 19 de febrer hauria d’estar decidit el destí de la planta i els seus treballadors, els sindicats apunten a una pròrroga del termini de les converses. “Això no pot acabar així”, etziben.

Les reclamacions del comitè passen, així, per una millora de les condicions econòmiques dels acomiadaments, donades les condicions de l’operació -de nou, argumenten, més properes a un expedient de regulació de l’ocupació que no pas a un trasllat- i els beneficis que Amazon acumula en els darrers exercicis.

També mantenen la demanda de la recol·locació de com més treballadors millor en un dels múltiples centres que la multinacional opera a la demarcació barcelonina. Amb aquestes exigències sobre la taula, els treballadors d’Amazon Martorelles recuperaran les mobilitzacions el pròxim dimecres dia 1, coincidint amb l’inici del procés vaguístic, a la porta de la planta.