Indra planeja acomiadar 70 treballadors de la fàbrica de Sant Joan Despí

L’empresa tecnològica Indra planeja obrir un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per fer fora a 70 treballadors de la fàbrica de Sant Joan Despí. Així ho ha confirmat Comissions Obreres (CCOO) que asseguren que se’ls ha demanat que constitueixin una mesa de negociació per a aquest divendres. Els acomiadaments van relacionats amb un projecte que la companyia havia de fer de la mà de Naturgy que finalment ha estat guanyat per IBM. Davant d’aquesta situació, el sindicat té 30 dies per posar-se d’acord amb la companyia i pactar les sortides d’aquests treballadors. “Buscarem les millors condicions per a les persones afectades i intentarem reduir el nombre d’acomiadats”, explica Raúl de la Torre, secretari general de la confederació d’Indra en unes declaracions al TOT Economia.

Indra va contractar entre 800 i 900 persones en l’àmbit estatal per posar en marxa un projecte amb Naturgy que finalment ha acabat sent cancel·lat. Els treballadors afectats seón de la divisió de Business Process Outsourcing (BPO) que fa feines de gestió interna empresarial. Segons de la Torre feia “més d’un any” que sabien que havien perdut aquest projecte, i que des de llavors havien estat recol·locant el personal en diferents àrees. Tal com explica el secretari general, a tot arreu s’ha pogut trobar un lloc de feina pels afectats, fins i tot a la mateixa fàbrica de Sant Joan Despí. “Finalment, aquestes 70 persones han quedat fora i l’empresa ha comunicat que no les por recol·locar”, diu de la Torre. Per altra banda, aquest mitjà ha intentat contactar amb la companyia tecnològica que encara no ha fet declaracions.

Un pla d’acció sindical

La companyia ha demanat al sindicat que constitueixi una mesa de negociació per poder fer oficial aquest expedient regulador. Aquesta serà constituïda aquest mateix divendres i CCOO afirma que hi anirà amb unes demandes clares per tal d’aconseguir el millor tracte cap els afectats. Tal com descriu de la Torre, es demanarà una reducció dels acomiadaments, buscant altres àrees on es puguin incorporar aquestes persones. Fins i tot el sindicat està “buscant projectes per recol·locar al personal” en altres sectors de la companyia. En el cas que finalment no es pugui trobar feina dins la mateixa empresa per a les 70 persones, el sindicat també reclamarà “les millors condicions pels acomiadats”, segons descriu de la Torre, que també afegeix que demanaran l’obertura d’una borsa de treball perquè aquestes persones tinguin una posició prioritària si en algun moment Indra busca contractar a més gent.

Tot i això, si les negociacions no arriben a bon port, CCOO està disposada a fer concentracions, manifestacions i fins i tot vagues en cas que no s’arribi a un acord amb la companyia o “es tanqui en banda”, en paraules del secretari general de la confederació d’Indra. De moment, les resolucions no arribaran fins la tercera setmana de desembre, ja que un cop constituïda la mesa de negociació, s’obre un termini de 30 dies per les consultes.