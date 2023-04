El conveni col·lectiu dels dobladors catalans, “blocat” per CCOO i UGT

El sindicat d’actors de doblatge Doblatge Unida de Barcelona (DUB) denuncia el “bloqueig sindical” del nou conveni col·lectiu del sector per part de Comissions Obreres i la UGT. Després d’una dècada sense acord al diàleg social per als treballadors afectats al país, la fundació de dues patronals que agrupen les empreses especialitzades obre la porta a un nou pacte. Tot i això, des de DUB alerten que els sindicats majoritaris mostren “escàs interès” per negociar un marc normatiu que “afectaria només uns pocs centenars de treballadors”.

Segons denuncien des del sindicat sectorial, Comissions Obreres menysté la necessitat d’un pacte a la indústria del doblatge perquè l’organització “té entre mans la negociació de convenis en conflicte que afecten més d’un milió de treballadors a Catalunya” –si bé alguns d’ells ja s’han acabat de resoldre–. També remarquen que les centrals sindicals reclamen al país la inclusió de mesures que a les negociacions d’altres territoris, com és el cas de Madrid, no posen a sobre la taula; com ara la inclusió dels tècnics de so al conveni col·lectiu, una mesura que va quedar fora del pacte social a la capital de l’Estat fa només tres anys.

10 anys sense conveni

El darrer conveni col·lectiu català dels actors de doblatge va caducar ara fa una dècada, com reiteren des de DUB. La situació d’inseguretat jurídica i desregulació, lamenten, “ha precaritzat la feina i s’ha transformat radicalment amb la irrupció de les plataformes”. En aquest sentit, identifiquen una situació d’inestabilitat i disfuncionalitat del mercat de treball per a tots els actors implicats –empreses, treballadors i clients–. A més, Catalunya es troba, per culpa d’aquest bloqueig, en una situació pitjor que altres territoris de l’Estat, on les centrals majoritàries si han donat suport a la reclamació de negociacions sectorials –com és el cas, recorden, de la comunitat autònoma madrilenya, amb un pacte vigent des del 2020–.

La manca de conveni, asseguren, ha generat una situació de “competència deslleial”, en què només milloren les condicions dels treballadors que signen els pactes d’empresa. L’escletxa entre actors de doblatge, critiquen, ha provocat una “pèrdua de poder adquisitiu” que s’ha agreujat amb l’augment de la inflació, en tant que la mesa de negociació del conveni que havia de revisar i aplicar les taules salarials no ha pogut ni constituir-se. Els salaris de tot el sector, així, “han quedat molt per sota de la pujada que ha patit l’IPC”.

Protesta el Dia del Treballador

Davant la inactivitat de CCOO i UGT i la manca de resposta per part dels departaments de Treball i Cultura respecte del cas, el sindicat DUB ha anunciat una protesta mitjançant un vídeo que mouran per les xarxes socials durant el pròxim 1 de maig, Dia del Treballador. L’objectiu, afirmen, és “evidenciar una situació injusta que cal resoldre urgentment”.